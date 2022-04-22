返新工第2日遇苛刻上司　打工仔不堪壓力喊住返屋企　網民勸辭職

「你有壓力，我有壓力」，每名打工仔於職場上都會遇到不同的壓力，而苛刻型上司更是最令人聞風喪膽。有打工仔於討論區發文大呻，她原本從事美容行業，因市道不景氣只好轉行做零售，卻不幸遇上苛刻上司，上班第2天即被要求牢記店內所有產品的英文縮寫、價錢及功用，還要跑數做生意，每張單要至少800元以上，令她覺得很大壓力，下班時忍不住哭着回家。



有打工仔於討論區發文大呻，日前新入職第2天已被上司要求跑數做生意，每張單要至少800元以上，令她覺得很大壓力。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

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該名打工仔於香港討論區以「返新工返到喊住返屋企」為題發文表示，上班第2天除了要牢記店內所有產品，還要懂得計算日常店舖運作的文件，若顧客只買1件產品或沒有申請做會員都會被上司「鬧到狗血淋頭」。

她不滿道「我培訓班又未上，產品又無人教，又點會突然識得做大生意，所有嘢都係我自己玩、自己試、自己開櫃桶睇產品放邊到」。她表示已很主動問同事工作流程及注意事項，抄了7頁紙，但有些運作事項來不及抄寫，即被上司批評是「對工作唔上心、唔認真、係嚟玩嘅」。

她覺得很委屈，「其實我係新人，唔係超人，可唔可以畀少少適應時間我呢？一埋位就想我十八般武藝咩都識，又話我咁樣過唔到試用期」。她下班後忍不住情緒哭着回家，更懷疑自己是否適合上班，但不上班就會手停口停，慨嘆「俾上司踩到覺得自己好無用」。

樓主下班後忍不住情緒哭着回家，慨嘆「俾上司踩到覺得自己好無用」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

不少網民留言為樓主打氣，「樓主加油，萬事起頭難，懷疑老細要求太高好過懷疑自己」、「當係歷練，呢度都頂到，去到邊都得」、「唔需要為一啲太無理嘅要求而令自己大壓力，做得唔高興」。有網民勸她及早辭職，「早走早着，呢啲公司就算第日疫情沒了，生意大到上埋市都唔會有良心對員工，只會永遠榨汁機」、「呢啲工要唔要都罷，又係唔係高人工又要受氣」。

樓主其後回應感謝網民的安慰，並指出第3天上班時嘗試迫自己快些上手，但情況仍是沒什麼改變，下班後還回想工作時的事，「嚴重影響咗睡眠質素，眼光光等天光」，她真心想做好工作，但似乎影響到健康，或許下一份工會更好。

同場加映：打工仔悲歌｜網民分享老細講過最難聽說話 鬧無腦仲要話埋屋企人



打工仔悲歌｜網民分享老細講過最難聽說話 鬧無腦仲要話埋屋企人（01熱話製圖）

「點解你咁蠢㗎？」遇着野蠻無禮的上司，確實令不少打工仔感到灰心沮喪，有網民於連登討論區撰文，表示上司曾經說出一句「難聽過粗口」的說話，隨即引來大批網民留言，分享打工仔小薯職場上曾遭受的言語傷害。

