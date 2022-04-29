遭比特犬撕咬失雙臂　3孩媽醒來崩潰「想握手」　母反應令人心碎

【比特犬】美國南卡羅萊納州3孩之母瓦特曼（Kyleen Waltman），上月前往母親家途中突然遭比特犬等3隻惡犬瘋狂撕咬身受重傷，雙臂的肉幾乎被咬掉，需要截肢至肩膀，左腿亦可能需要截肢。目前瓦特曼已清醒，但初時似乎未有理解失去雙臂的事實，會要求母親握住她的手，母親則假裝答應，場面令人心傷。



瓦特曼雙臂的肉幾乎被咬掉，需要截肢至肩膀，部份結腸也要切除。（gofundme.com）

事發於3月21日早上10時30分，育有3名孩子的38歲女子瓦特曼（Kyleen Waltman）在前往母親家的途中，突然遭3隻惡犬攻擊瘋狂撕咬，其中2隻是比特犬，另1隻是混種犬，現場有路人向天鳴槍才把惡犬嚇跑，惟瓦特曼已經身受重傷，立即送院救治。

瓦特曼雙臂的肉幾乎被咬掉，需要截肢至肩膀，部份結腸也要切除，預料須住院長達3至4個月。

外國再發生比特犬襲擊人事件。（Law Office of Sonja Duckstein）

昏迷多天後，瓦特曼已於本月初才蘇醒。其41歲姊姊艾米（Amy Wynne）透露，當醫生告訴瓦特曼手臂情況時，讓她非常焦慮，所以醫生替她注射了鎮靜劑。而至近日瓦特曼似乎仍未完全理解已失去雙臂事實，更要求母親握着她的手，母親則假裝正握着她的手，艾米直言見到這場景十分難過。

重傷昏迷多天後，瓦特曼已於月初蘇醒，但復康路仍很漫長。（gofundme.com）

日前艾米再更新瓦特曼的手術情況，形容過程順利，不過其左腿上的感染蔓延無法阻止，故要把儀器留在上面一段時間，而由於醫生發現瓦特曼的骨頭亦有感染情況，無奈下要移除更多骨頭部份，故現在她已無法在肩膀上安裝正常義肢。艾米表示，瓦特曼目前已完全了解情況，形容她還有很長的路要走。

瓦特曼剛「升級」成為祖母，沒料卻遇橫禍，雙臂需截肢。（gofundme.com）

瓦特曼家人於網上發起籌款應付醫療費，已籌得226,025美元（港幣約177萬元。而被拘捕的涉事狗主，於當地時間本周四（4月28日）再提堂。