Facebook要求add媽咪做friend竟遭拒　毒舌阿媽一句令阿女灰爆

你會跟父母互加Facebook好友嗎？



如果哪天發現父母移除自己臉書好友，你會詢問原因並要求加回來嗎？

一名媽媽網友Yvonne Lu表示自己刪了女兒的臉書好友，被女兒抱怨，並分享與自己女兒的對話截圖。

一句「我跟你不熟」阿女灰爆 睇睇兩母女嘅爆笑對話同網民反應▼▼▼

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女兒：「老媽你是不是把我FB好友刪了？」母親：「嘿啊！」女兒：「加回來啦！」母親：「不要，這樣我就沒地方講你壞話了。」女兒：「加回來啦！」母親：「你很奇怪耶，人家是躲著媽媽加好友，你幹嘛一直追著我加你啦？」女兒：「我下來跟你聊聊。」母親：「不要，我跟你不熟，沒什麼好聊的。」最後該媽媽發文說出自己真實的心聲：「哪有女兒一直追著媽媽加好友的啦！不加就要跟我聊聊，好怕怕哦！媽媽我也是需要OO你的XX空間好嘛！」

網民怎麼看？「現在年輕人沒在用FB了好嗎？」「我家的還要加我Zenly，我才不要，連我去哪裡也要注意。」「你讓我又再度想起～我女兒+我，我還沒+她。」「她還小，等大一點就發現自己犯了錯，不該加媽咪的。哈哈哈哈！」「我一發現我媽用FB就封鎖她了。」「我媽也不讓我加！」「我們家和你相反，我要加小孩的FB、Line，結果我都被封鎖 。」「我女兒是小帳不讓我加入，大帳加摯友。」

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】