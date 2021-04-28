【騙徒手法】好心幫人用手機掃QR code　轉個頭Facebook已被盜用

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-04-28 08:30

一名台灣女網友在爆料公社分享：「最新詐騙手法！今天下午在路邊好心幫兩個女生掃描東X會員網購的行動條碼（她們很心急的說是公司在辦競賽活動，申辦會員送購物金）！我不疑有他的就幫了這個忙……沒想到事隔不到半小時，我的臉書帳號就被盜用，完全救不回來，還用我名義發文販售『極低價的全新iPhone12』……好險我的朋友們都不傻，還知道幫我去回嗆盜用者！」

幫忙掃個QR code 不到半小時Facebook已被盜用（點擊放大瀏覽相關照片）👇👇👇

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「不久我就直接去警局報案了！警方說最近臉書被盜的人非常多，也許很多人都是被這種新型手法給騙了吧！連警方也救不回我的帳號，請大家以後務必小心這種死沒良心的大爛招！」

「不要嫌麻煩，開啟兩步驟驗證怎樣都不會被盜！」有網友就提醒大家，最好的防盜方式還是記得開啟驗證手續，「之前我遇過被盜的人說要賣，我詢問門市地址說要面交，他真給了我一個地址，不過故意給很遠，我就說我家人住那跟他約時間，然後他就不理我了，後來看了一下那地址是大潤發的地址」、「真是什麼招都能想的出來……」、「在路邊遇到？詐騙還搞實體太高成本高風險了吧」。

而帳號被盜的苦主也表示：「我跟朋友都有掃描，但他當下沒收驗證碼，但我有收到，結果我臉書立馬被盜而朋友卻沒事！」

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有網民就教路1招必定能悉破網上騙徒，「試下send家燕媽媽畀佢，如果佢話你正就係騙徒」。有人則根據對話截圖上的電話號碼，傳訊息給「機師」爆大鑊，直言要「連登仔集體反擊班詐騙集團」👇👇👇

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