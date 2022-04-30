拍拖8日遭「用完即棄」　女網友公審渣男反被鬧爆冇品：恐怖情人

對於快餐式愛情，你是認同還是反對？



有網友就在爆料公社發文，因為自己和對方交往8天，床也上過了，結果對方卻說因為被踩底線受不了，所以要分開。

讓她怒上網公審對方，還公開對方職業，但這做法卻引發網友們不同看法。

你情我願 「𡁻完鬆」其實有冇問題？ 睇下女網友原文同網民意見▼▼▼

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「跟大家分享，C**l小編兼業務，交往8天追到手，扣掉消失一晚，和跟朋友玩all night的一個周末，落下一句『已經想的到繼續下去的結果』，然後消失，變一個人，結束。女孩們小心，中央空調暖的是每個人，還有你的床。」女網友Chiao Chiao在爆料公社發文，因為不甘心對方吃到後分手，所以直接發文公審爆料對方。但網友們對原po的做法不表認同：「不就你自己選的嗎？分手就要PO文，是想要昭告天下，自己選人的眼光嗎？」「其實這樣顯得你很沒品，一開始不適合就分手，並不是壞事。」「上床，不就是你情我願，雙方都爽？遇上騙你上床的，只能說倒霉，但又沒強迫，實在很難界定什麼。」「你這樣的行為感覺有點恐怖情人，得不到就要毀了對方！」

該名女網友則不甘心的回應：「我跟男方認識一個月左右，其間都是正常聊天通話見面。後來他追求我，也因為好感而有更近一步的親密舉動，再之前有面對面確認過是否以結婚為前提『認真』交往，神奇的8天就來了！平常男方工作忙碌沒有問題，無話可說早就知道了，一個周末一天消失到天亮，一天想跟朋友聚聚，希望了解對方跟誰、幾個人，溝通相處方式，就以踩到底線、無法溝通為理由，直接被分手！這完全顛覆我對認真交往的理念，也就是我認為交往需要的磨合。嘲笑我隨便的男生女生，從你們的留言可以看出你們的人格，拿生殖器開玩笑並不有趣哦！至於恐怖情人這點我不否認，遇到對我不仁的傢伙我還需對他有義？此發文我也有付出名譽上的代價，我交往的對象2年、5年半、2年半，我不吃速食愛情，感謝！」

對於女方的執著，網友們也只能勸她放下。「就算今天放感情，但不適合就是不適合，也能好聚好散呀！」「不適合不想磨合也不行？如果這樣就要被公審，你真的太自我了。」「如果說他強迫你跟他發生關係，那這篇爆料說的過去，你自己都承認對他有好感所以發生關係了，真的不懂你自己認為站得住腳的點在哪？」「簡單來說就只是不合而已。他認為你一干涉他的私人生活私人朋友，認為你踩到底線，人家不爽所以分手，就跟你一直強調認真交往怎樣怎樣，都是雙方的自我主觀，你怎麼知道你們對於認真交往的定義一樣？你情我願，他說說你也願意信，有什麼好埋怨？」「分手本來就不需雙方同意。」

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】