有冇人肯嫁foodpanda外賣員？人妻分享優點　知邊間好食只係其次

外送平台「foodpanda」今年一月推出新廣告「求婚篇」，描述一位男友透過外送兼差，順利買到戒指向女友求婚的故事。有網友在臉書社團分享這則廣告，疑惑地詢問：「真的有女孩會嫁給做外送員的老公嗎？」引起眾人熱烈討論。



求婚篇中的男主角想和女友求婚，卻苦於沒錢購買戒指，透過接外送兼差，順利存到一筆錢，終於順利向女友求婚。

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原PO看到廣告中外送員求婚的劇情，不禁困惑地在臉書社團「外送員的奇聞怪事」中詢問眾人，女生們是否會願意嫁給外送員，意外釣出許多外送員伴侶出面回應。一位外送員的太太表示，她的先生工作時間有彈性，可以幫忙接送孩子，若是臨時有事要處理也不用擔心請假不方便，「雖然很辛苦，要在外風吹、日曬、雨淋，但是我們不偷不搶，沒什麼好丟臉的，小孩還說假日要陪我們一起外送，身教重於言教，他們可以體會爸媽賺錢的辛苦」。

另一外送員的老婆也分享自己和老公一起出門外送的經驗：「坐在後座聽著他跟我講哪家好吃、哪家很多人點，然後一起在電單車上吃雞翼，還頗特別的一天。」她認為只要老公願意腳踏實地地工作，不論做什麼她都會陪著他，「雖然有時會碎碎念他為了要拼獎勵，三更半夜還在跑或者忘記吃飯。」

也有許多網友回應，「很多外送員都只是跑趣味、打發時間的，我也是其中之一」、「我男友一個月5萬台幣上下，足夠我在家工作又養6個毛孩，是準備嫁了啦」、「真愛是不會看工作的，會嫌棄工作的建議快分一分」、「錢賺的多就好，管他什麼工作」、「我嫁外送員老公，自己也有跑外送，至少收入比一般公司還要多、還自由」。

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