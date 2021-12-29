Staycation｜酒店退房應否取走消耗品？員工爆這些物品原來係必攞

疫情下無法出走外國旅行，不少香港人都Staycation住酒店一過旅行癮。台灣最近有facebook專頁發文，問其他人在酒店退房Check Out時會否將房內的消耗品如沐浴露、牙刷、茶包等都取走。一派網民認為「不拿白不拿」，會將有用的都拿走，另一派人則認為這樣是「貪小便宜」，又或因為響應環保，盡量都不會拿走。帖文最後引來酒店業員工回應，解答指其實酒店都會歡迎客人取走消耗品，因為相關成本已經包括在房費內，而且亦都方便整理房間。



有facebook專頁發文問一眾網民，他們在退房時會否將房內的消耗品都帶走。 （GettyImages）

台灣facebook專頁「靠北住宿2.0」早前發文與網民討論，問「退房前，你會拿走飯店（酒店）的備品（消耗品）嗎？」。網民紛紛在帖文下留言討論，意見更分成兩派，一派人認為消耗品當然都是要拿走，「會，不拿白不拿」、「會啊，我都付錢了」、「會，刮鬍刀牙刷這些小用品，有時候都會用得到」、「會，再轉送給需要的弱勢團體」。

另一派的網民則表示因為環保原因，自己都已經帶備衛生用品，所以不會拿走消耗品，「現在牙刷牙膏清潔用品都自己帶響應環保」、「訂房時直接告知不用放備品，我們都會自己帶，避免飯店業者的麻煩及浪費」。另外亦有人因為不好意思，怕被說貪小便宜所以不會拿走消耗品。

有從事酒店業的員工表示，其實他們都希望客人可以直接將消耗品都拿走，一來是成本已經包括在房價內，二來是方便他們整理房屋。 （GettyImages）

討論之中，有酒店業員工現身回應網民疑問，稱「其實真的希望客人帶走」，以免檢查後發現包裝有問題，或趕忙整理房間時可以直接整套換上，「房間都包了就好好帶走」。

（facebook專頁「靠北住宿2.0」）

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