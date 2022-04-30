慶生驚喜都出事？驚恐症女比男發病率高2倍　認識3大成因及症狀

不少公司都會幫員工舉行慶生活動，美國早前一間公司卻堅持為一位患有驚恐症的員工舉行生日驚喜，導致員工驚恐症發作逃離現場，事後被主管批評並指他行為不當決定解僱事主。最終該員工入稟申訴獲判賠45萬美元。驚恐症是屬於焦慮病的一種，但大家是否了解甚麼是驚恐症呢？Gofever高燒編輯為大家整理了有關恐慌症的成因、症狀及治療方法。



驚恐症病發率約為2-6%，其中男女病發率比例為1:2。(GettyImages)

美公司驚喜慶生令員工驚恐症發作！事後解僱員工終需賠償45萬美元

綜合外媒報導，美國肯塔基州一位員工患有驚恐症，他在入職時已告知公司部門經理，不要為他準備任何生日驚喜，以免引起其驚恐症發作。直至2019年8月7日當日，事主正值午餐時間，卻突然被一眾同事驚喜慶生，導致他即場驚恐症發作，只好立即逃離現場，並傳訊息向部門經理投訴公司無正視他的健康問題。不過，部門經理事後反而批評事主，更向他發出解僱信，原因是事主在慶生會當周行為不當。最終，事主決定入稟法庭向公司提出申訴，上月底獲法庭判決前公司需要向他賠償45萬美元。

甚麼是恐慌症？男女病發率比例為1:2

驚恐症是屬於焦慮病的一種，患者在沒有任何明顯的外來誘因下突然「恐慌突襲」發作，出現包括心跳加快、呼吸急速、手震、心胸翳悶等恐懼症狀，嚴重更會影響患者日常生活。驚恐症第一次病發期大多出現在青少年至30歲時期左右。根據青山醫院精神健康學院資料，驚恐症病發率約為2-6%，其中男女病發率比例為1:2。

驚恐症患者在接受適當的治療後，痊癒率大約為70至80%。 (GettyImages)

驚恐症3大成因及症狀



導致驚恐症出現的成因，主要可以為3大類。首先是「遺傳因素」，超過三分一的驚恐症患者會有一位直屬親系同樣患有此病。第2個恐慌症成因是「環境因素」，部分患者在童年時遇到傷痛經歷，包括父母離異、性侵犯或虐待等等，都有機會引致驚恐症形成。第3個成因是「生理因素」，有部分驚恐症患者是因為其腦部所產生的血清素出現失衡，導致緊張的生理反應在不明的原因及不能控制的情況下出現，形成驚恐症。而長期病患者如糖尿病或抑鬱症等，亦都有較高機率患有驚恐症。

至於驚恐症症狀，如同上文所言大多時候是會出現心跳加速、出汗、呼吸急促、四肢顫抖、潮熱、窒息感，甚至感到麻木或針刺等症狀，有關症狀會來得非常突然，可能會在10分鐘內達到高峰點。

驚恐症治療方法：藥物治療 VS 心理治療

坊間有傳言指驚恐症是無法完全根治，究竟是否有醫學根據呢？其實，驚恐症患者在接受適當的治療後，痊癒率大約為70至80%。至於治療方法，主要分為藥物及心理治療兩大類。先談及藥物治療，醫生或會為患者處方調節大腦血清素的藥物以改善患者腦內的血清素失衡情況，正常而言，患者在服食藥物後約4至6星期左右會有所改善。另外，如患者情況嚴重，醫生亦會按照其需要處方短期及低劑量的鎮靜劑，以舒緩病症出現。

除了藥物治療外，驚恐症患者亦需要接受「認知行為治療」的心理治療，包括增加自身對驚恐症的認識，以減少患者對驚恐症的誤解、負面觀感及焦慮感。同時，透過認知行為治療，患者學會如何處理及面對症狀突然出現，包括肌肉放鬆及呼吸控制方法等等。在配合藥物及心理治療下，不少患者可以緩和病症及減低病發機會。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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