超逼真「日本料理蛋糕」　神複製拉麵壽司丼物　有款見到都冇胃口

母親節要到了，除了吃飯慶祝外，不少人也會訂蛋糕給媽媽。有網友發現台北神旺大飯店出了幾款日本料理的擬真蛋糕，驚呼「也太酷了吧」，完全想不到是蛋糕，貼文曝光後已經超過五千人按讚，網友也紛紛留言「太厲害了！」。



一名網友在臉書「好想住飯店，好康、踩雷不藏私」貼出了幾張蛋糕照片，都是以「日本料理」主題為主，像是魚頭君、握壽司組合、海鮮拉麵、海鮮丼、茶碗蒸、蛤蜊味噌湯、生啤酒等等，讓網友驚呼：「他們家的蛋糕也太酷了吧，完全想不到是蛋糕啊，請收下我的膝蓋！」

呢啲竟然全部係蛋糕？其中一款超驚嚇（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 23

其中幾個品項，如魚頭君內容有白乳酪慕斯、草莓慕斯、番茄草莓凍、香草蛋糕4種口味，售價780元（台幣，下同）一個，海鮮丼有香草蛋糕、牛奶口味米慕斯、洋梨凍、各式軟糖果凍，售價220元一個，茶碗蒸則是焦糖、鮮奶、蛋、糖、香草、法國栗子、麻糬，80元一杯。

見到「日本料理」蛋糕做得如此逼真，至今已經超過五千人按讚，網友紛紛留言讚嘆「我餓了」、「我有特地去看過本糕，真的超級像的」、「我吃過魚頭蛋糕！旁邊的『冰塊』很好吃」、「真的很厲害」、「好逼真哦」、「以有在做甜點和蛋糕的人來看，這真的很厲害耶！」。

但也有人說，「不好吃喔，魚皮、蛋糕都沒什麼蛋糕的香味，也不夠甜……會有點反胃，想嚐鮮訂小個的造型蛋糕試看看」、「他們家的麵包才是王道，比蛋糕更厲害，中午時段附近上班族絡繹不絕，我就是那個上班族之一」、「魚頭的會沒胃口」。

延伸閱讀：

跟著媽咪一塊出門去 精選孝親行程滿足四種不同喜好

燒肉、韓食、麻辣鍋都有！乾杯、豆府母親節大餐懶人包

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】