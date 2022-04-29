超逼真「日本料理蛋糕」 神複製拉麵壽司丼物 有款見到都冇胃口
撰文：聯合新聞網
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母親節要到了，除了吃飯慶祝外，不少人也會訂蛋糕給媽媽。有網友發現台北神旺大飯店出了幾款日本料理的擬真蛋糕，驚呼「也太酷了吧」，完全想不到是蛋糕，貼文曝光後已經超過五千人按讚，網友也紛紛留言「太厲害了！」。
一名網友在臉書「好想住飯店，好康、踩雷不藏私」貼出了幾張蛋糕照片，都是以「日本料理」主題為主，像是魚頭君、握壽司組合、海鮮拉麵、海鮮丼、茶碗蒸、蛤蜊味噌湯、生啤酒等等，讓網友驚呼：「他們家的蛋糕也太酷了吧，完全想不到是蛋糕啊，請收下我的膝蓋！」
呢啲竟然全部係蛋糕？其中一款超驚嚇（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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其中幾個品項，如魚頭君內容有白乳酪慕斯、草莓慕斯、番茄草莓凍、香草蛋糕4種口味，售價780元（台幣，下同）一個，海鮮丼有香草蛋糕、牛奶口味米慕斯、洋梨凍、各式軟糖果凍，售價220元一個，茶碗蒸則是焦糖、鮮奶、蛋、糖、香草、法國栗子、麻糬，80元一杯。
見到「日本料理」蛋糕做得如此逼真，至今已經超過五千人按讚，網友紛紛留言讚嘆「我餓了」、「我有特地去看過本糕，真的超級像的」、「我吃過魚頭蛋糕！旁邊的『冰塊』很好吃」、「真的很厲害」、「好逼真哦」、「以有在做甜點和蛋糕的人來看，這真的很厲害耶！」。
但也有人說，「不好吃喔，魚皮、蛋糕都沒什麼蛋糕的香味，也不夠甜……會有點反胃，想嚐鮮訂小個的造型蛋糕試看看」、「他們家的麵包才是王道，比蛋糕更厲害，中午時段附近上班族絡繹不絕，我就是那個上班族之一」、「魚頭的會沒胃口」。
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