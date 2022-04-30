靚女玩Tinder到男網友家　看對方「瘋狂推杆」3小時　網民封傳奇

交友的第一步其實是要先交心，只是太多人忘記了！美國1名漂亮女生日前用交友程式Tinder認識了男網友，對方首次約會就帶她回家，但他竟然讓女生坐在梳化，自己在客廳練習高爾夫球推杆足足3小時，女生拍片時一臉失望又無奈，認為Tinder「變質」。不過，該男子的行為卻令許多網民折服，大讚他是個傳奇，「他確切知道自己需要，是觀眾！」，有女網民認為對方看來不是想約炮，想認真及展才會分享自己喜歡的事。原來2人後來還有下文，男網友第2次約會帶了女生去戶外高爾夫球場，女生還大讚對方感覺很聰明又可愛。



塔伊早前在Tinder配對到1名男生，首次約會應邀到對方家，結局卻出人意表。（「@taypole 」TikTok影片截圖）

談到交友程式許多人只想到色色的事，實在是錯得離譜！美國女子塔伊（Tay）近日透過TikTok分享，她在Tinder配對到1名男網友，對方首次約會就帶了她回家，結果發生「特殊情況」，男網友竟叫她坐在梳化，觀看他在客廳練習高爾夫球推杆。

+ 1

她自拍時樣子極其無奈，同時又拍了男網民的背影，對方在客廳鋪了張高爾夫球球墊，然後專心練習，揮完後還小心翼翼用小型吸塵機清潔，生怕影響表現，以免在女生面前失威。塔伊笑言：「他帶你回家，待在他的大廳推杆3小時」、「Tinder已經不是以前那樣了」，還標籤了高爾夫大師賽和老虎活士。由於墊子是新的，她不小心穿鞋踏了上去，男網友當時還嚇過半死。

影片有逾8萬人次觀看，網民驚嘆男生沒動歪念「這傢伙是個傳奇」、「英雄被人銘記，但傳奇永不消逝」、「他在展示自己的技術！女生都愛有技術的男友」。塔伊稱自己都打了一會高球，而且全部成功入洞。

約會看似不符「預期」，但有女網民認為這男生不錯，首次約會沒想到色色的事，認為他只是想分享喜歡的事，可能想認真發展關係，「你和他一起打可能對他意義重大」。塔伊其後回應稱，她答應男生再次約會，對方後來帶了她去戶外高爾夫球場，還稱讚對方感覺很聰明、有趣而且可愛，現時有不少外媒記者正聯繫她打探後續劇情。

（綜合）