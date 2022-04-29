男友全家坐頭等艙去旅行　女生獨坐經濟艙　仲被伯母奚落嬲到分手

假期與男友輕鬆出遊應是開心的事，但英國1名任職護士的女生準備與男友一家到墨西哥旅遊，男友媽媽安排了全家人坐頭等機位，但她卻要獨自坐經濟艙，她感到不快向男友反映，想不到竟被男友媽出言奚落，女生頓時生氣得立即在機場提出分手及離開，結果還被男方怪責破壞氣氛。網民得悉事件後，紛紛支持女生把這種男人「放生」，寧可找跟自己一同坐經濟艙的體貼男生，也不要自已去坐頭等艙的「自私精」。



英國女子因男友媽的安排感到委屈，最後旅行去不成還導致分手。（GettyImages）

英國1名女生在討論區Reddit發文，指一向被男友媽媽看不起，常挖苦她的家人是藍領一族，而提及她的護士職業也語帶輕蔑。早前她獲男友父母邀請到墨西哥一起度假，到機場時才發現男友媽媽安排全家人坐頭等艙，只有她被安排坐經濟艙，還說道，「你習慣坐經濟艙吧！剛巧有這張免費機票，應該覺得感恩。」

男友不但沒有安慰女生，更力撐媽媽的安排沒有問題，令女生嬲到當場提出分手及離開。（GettyImages）

當男友一家進入頭等貴賓通道，她獨自在經濟艙的隊伍，按奈不住情緒而哭起來，地勤看在眼裏安慰她，「不要與他們同行，他們根本瞧不起你」。聽到這句，她立即拿起行李奔向男友哭訴，可是男友不認為得媽媽的做法有問題，令她死心當場提出分手，臨走時更與男友的媽媽對罵。男友事後只致電問她為何這樣對他的媽媽，責怪她破壞氣氛，浪費時間和金錢。

不少網友替女生抱不平，認為地勤沒說錯，若繼續和男友家人出遊只會不開心，支持她提出分手的決定，又指其男友是「媽寶」，「機票都說是免費的，看來也不會花多少錢在住宿上，要說你浪費金錢時間，也不如你浪費在這樣的男友身上的時間」。

同場加映：求婚要考牌｜男友稱有新歡提分手是鋪路求婚？ 中大女嬲爆拒婚👇👇👇

有女生在網上分享「玩大咗」的求婚經歷，令感情出現裂痕。女生表示於中大認識男友並拍拖，指男友數星期前表現有異，之後更表示已有新歡並提出分手，令樓主傷心至極。沒料男友其後再找樓主，聲稱提出分手只是求婚計劃的一部分，目的是令她「由谷底去返天堂」，對求婚更加深刻。樓主感到「被玩」非常憤怒，憤然拒絕結婚，網民亦紛紛認同其做法，更質疑男友並非真心求婚。



👇👇👇男友突然現身👇👇👇