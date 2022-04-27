女生再度暗玩交友app　稱只做「樹窿」聽心事　男友嬲爆不再信任

「一定要玩交友app先聽到人講心事？」有網民日前發文，稱她為了聽有趣的故事和安慰網友，雖然曾應承男友不再玩交友程式（交友app），但終再次「手痕」破戒。她聲稱自己從不和任何人留聯繫方式，只是單純想「做人樹窿」，但男友得知後表示對她失去信任，不想再見到她。樓主稱不想失去男友，求教網民該怎麼辦，但網民紛紛建議2人分手，更稱「一係分手，一係斬手」、「唔好再害佢（男友），放生佢啦」。



樓主表示再次隱瞞男友偷玩交友app，男友發現後怒提分手，更不想再看見她。（《羅曼史是別冊附錄》劇照）

該名女生在Dcard以「玩交友app玩出火」為題發文，稱曾因男友「呷醋又發脾氣」，故應承不再玩交友app，但她違反承諾，表示近日「衰手痕」，重新下載程式，聲稱「純粹想聽下有趣嘅故事，所以就做人樹窿」，強調每次退出對話後都全部刪除，更不會留聯絡方法。

樓主面對男友查問時，她表示「知道佢實好嬲，然後又要講詆毀我嘅說話」，所以起初沒有對男友坦白。直至男友多番追問，她才承認。縱然她誠心道歉，承諾不會再有下次，但男友始終不肯原諒她，直指無法信任，亦不想再見到她。樓主不想失去男友，但如何挽留卻無從入手，遂發文向網民請教。

面對樓主表示用交友app只是想聽網友有趣的經歷，有網民不認同，指她為了聽網友的故事而傷男友心的行為並不可取。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

帖文引起網民關注，大部分人直斥樓主不尊重男友，批評她為了聽陌生人的心事而傷害男友的行為相當愚蠢，認為分手是最好結局，「信任無咗好難重建」、「唔想失去，又挑戰男友底線」、「無論咩原因，拍拖用交友app就係大忌」。亦有人勸樓主易地而處，建議她就算「箍煲」成功也不應再用交友app，「如果係男友背住你玩，你都唔開心啦」。

同場加映：背女友約交友app網友出街 男方拒認出軌：調情一下，又唔係拍拖



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