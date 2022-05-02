輪椅男被困路肩　速遞員即放低工作上前解救　網民狂讚：最暖畫面

幫助別人不一定要做出偉大舉動，有時舉手之勞也能帶來溫暖。日本網絡早前流傳好人好事片段，1名需靠輪椅代步的男子疑因馬路旁的無障礙通道太斜，導致輪椅被卡於馬路及行人路之間受困。剛好1名黑貓宅急便速遞員留意到情況，二話不說快步上前協助，將男子推上行人路才返回工作崗位。好人好事過程曝光後，即時獲得當地網民瘋傳，大讚是「最暖心的畫面」。



日本網絡早前流傳好人好事片段，需靠輪椅代步的男子被困於馬路及行人路之間，1名黑貓宅急便速遞員留意到情況，二話不說將他推上行人路才返回工作崗位。（Twitter「@tencivic」影片截圖）

日本媒體報道，事發上周四（4月26日），1名行動不便、須靠輪椅代步的男子過馬路後打算返回行人路時，疑因無障礙通道的坡道太斜，導致輪椅被卡於梯級及行人路上。由於該通道沒有設置扶手，男子只能抓着左方較遠的欄杆借力，試圖自行拉動輪椅，可惜多次嘗試也未能成功，被困在路肩。

這時1名黑貓宅急便速遞員留意到輪椅男的情況，即時放下手上工作，快步跑到男子身後，協助將男子推回行人路上，了解他的情況並確保他能順利移動輪椅，才放心跑回貨車繼續工作。

事發過程逐格睇▼▼▼

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好人好事片段被上載至Twitter後旋即獲當地網民獲傳，網民紛紛大讚片中速遞員溫柔又善良，「看到有人需要幫助，都應該像他這樣」、「這幾秒畫面讓我看到流淚」、「這影片比任何商業廣告強」、「本日最暖心畫面」、「送貨員要趕在特定時間內完成工作，卻向他人伸出援手，這是我看過最真誠、最美好的畫面」。

事後黑貓宅急便也於官方Twitter轉發影片，表示已與相關員工聯絡，得知其負責的工作最終也順利完成，未因臨時助人而耽誤行程。公司亦感謝當地網民，承諾日後將繼續負起確保民眾及貨物安全的責任，「感謝各位就本公司員工的行為所給予的諸多讚賞和慰勞」。

同場加映：日摔角手單手制服醉漢 救女童後送甜品安慰 1句問候變型爆台詞

摔角手外型健碩，給人滿滿霸氣感覺，不過鐵漢也有柔情一面。日本「新日本職業摔角」選手Great-O-Khan（グレート-O-カーン）早前晚飯後行經車站附近時，目擊1名女童遭中年醉漢騷擾。當時他一手持着飯後甜品，僅以另一手輕鬆制服醉漢，再拿出熱香餅送給女童作安慰。好人好事曝光後，他獲當地警方頒發感謝狀表揚，有網民則翻出資料，指他並非首次出手制服犯人，大讚他充滿正義感。至於事發時他安慰女童的1句「想吃鬆餅嗎？」，竟變成他在摔角台上挑釁對手的有名台詞。



「新日本職業摔角」選手Great-O-Khan早前於街頭制服醉漢，救回1名年約10歲的女童，英勇行為獲當地警方頒發感謝狀表揚。（Twitter「@Great_O_Khan」圖片）