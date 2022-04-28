用消費券搭的士竟被鄙視？司機聞八達通付款即冷笑　1句話極無品

首輪電子消費券發放至今近1個月，不少市民已「課金」購得心頭好，亦有人選擇用以支付生活所需。有網民日前乘搭的士，打算以八達通內的消費券金額繳付車費，沒料司機得知後竟以一聲「唓」回應，直至他下車前更說了1句「唔怪之得唔使要單啦」，令他非常不滿，直言整天的好心情也被破壞。



有網民日前乘搭的士，打算以八達通內的消費券金額繳付車費，沒料司機得知後竟以一聲「唓」回應，直至他下車前更說了1句「唔怪之得唔使要單啦」嘲諷。（示意圖/資料圖片）

該名網民於香港討論區以「有個的士佬笑我用消費券搭的士」為題發文，指自從有消費券多了閒錢，出入也較多乘搭的士，「真心覺得爽」。上周他以八達通拎取消費券餘額及交通津貼後，儲值金額再次變為「滿滿的$3000」，於是懷着好心情乘搭的士。

樓主指到達目的地時，向司機表示會以八達通繳付車費，對方見到他的餘額便搭訕起來，「佢問我『你用消費券呀？』，我話『係呀』」。沒想到司機聞言竟突然發出「唓」一聲，至他落車前更加了1句「唔怪之得唔使要單啦！」。樓主感到錯愕又不滿，直指司機破壞其美好心情，「家下用消費券搭的士唔得咩，做咩要鄙視人，仲要『唓』咗一聲笑我，諗起都嬲呀」。

有做過的士行業或運輸界的網民曾深入分析，指的士司機一般而言最關心6大情況▼▼▼



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帖文引來網民討論，不少人認為涉事司機非常無品又多管閒事，「應該即刻串返佢『咁你咪唔好拎消費券，唓』」、「咁口臭，佢有本事唔好收消費券車錢」、「呢個的士佬咁多事」、「用消費券又點，關佢咩事？唔喜歡人用八達通畀錢咁佢又裝？」。

亦有人指的士司機或許並非有意嘲諷樓主，只是討厭收到消費券作車費。

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