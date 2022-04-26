男子哭稱趕見父最後一面　的士司機心軟慘被走數：見眼淚就衰咗！

的士司機最怕遇到坐「霸王車」客人，若善心被利用就更加不忿。有的士司機在網上發文，指1名男乘客於沙田上車前往旺角，並哭稱去接媽媽再原車到威爾斯親王醫院趕見爸爸最後一面，到旺角後會先放下100元，叫等司機等候。司機見他滿臉淚水，心急情切，遂讓男子沒付款便下車，惟等待逾10分鐘對方仍未見回來，相信已被走數。帖文引起熱議，有網民轉載另一條影片，發現同一男子亦曾用相似招數坐「霸王車」，提醒其他司機小心此人。



有的士司機在網上發文，指1名男乘客於沙田上車前往旺角，並哭稱到站後先放下100元，再原車接媽媽到威爾斯親王醫院見爸爸最後一面，惟司機最終等逾10分鐘仍未見回頭。（示意圖，資料圖片）

有的士司機在facebook「的士司機資訊網 Taxi」發帖，指上周六（23日）晚上開工時，於沙田愉翠苑接載1名男子，甫上車已滿臉淚水稱「師傅旺角山東街」，其後全程講電話，又提及「出到去放低一百蚊先，佢落車接佢老母上車，原車返威記（威爾斯親王醫院）」。

到旺角附近時，男子一時稱在亞皆老街下車，一時又要求駛至銀行中心，司機則表示該位置難以停車等候，「你畀錢我，轉頭你搵第二部車啦」，惟男子再次爆哭稱「唔係呀我好急，接老母去見老豆最後一程呀」。司機聞言就心軟，讓他下車，「佢死lur（𦧲）話好快，又見佢成面眼淚就衰咗」，沒料10分鐘過去，男子仍沒有回來，司機才發現已被走數，「揸的士真係唔可以做好人，要落車一係就畀錢，一係就差館」，直斥他「攞個老豆出嚟坐霸王車」。

有網民同情司機的遭遇，「辛苦錢都呃！」、「用埋老豆老母嚟呃人， 可能佢真係死晒老豆老母？ 師兄當做帛金啦」，又認為司機下次要堅持先收錢，有人則認為男子未必是有心走數，「或者人哋上咗樓接老母時，發生咗啲事，延遲咗落嚟」、「生死攸關當做下善事啦」。

有網民轉載另一帖文，顯示同1名男子昨日（25日）在九龍灣上車，要求前往彩霞邨，稱「我媽跌親」，並表示自己沒有現金，最終司機亦沒有收取24元車資。（FB「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

不過有網民其後轉載另一帖文，顯示疑為同1名男子昨日（25日）在九龍灣上車，要求前往彩霞邨，稱「我媽跌親」，並表示自己沒有現金，最終司機亦沒有收取24元車資。有同行亦表示遇過片中男子，同樣以「見老豆最後一面」為藉口走數，利用司機善心，「上次都係咁講，佢老豆生命力都幾強」，揶揄對方演技一絕，「搭一百幾十車錢都要表演場流馬尿戲畀你欣賞，抵啦」，呼籲司機們要小心提防。

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