將軍澳街頭女子不適頭暈　好心港媽贈止痛藥解困　網上相認好有愛

誰說香港人再沒人情味？有女網民分享早前遇到的好人好事，指上周在將軍澳街頭突然感到不適，頭暈得要向途人詢問方便截的士的位置，1名港媽得知情況，即向她送上止痛藥解困。事主其後特意發帖感謝港媽，沒想對方也現身「相認」，並留言稱「知道你安全到達目的地我就安心了」，引來街坊大讚「好有愛」。



有女網民分享早前遇到的好人好事，指上周在將軍澳街頭突然感到不適，頭暈得要向途人詢問方便截的士的位置，1名港媽得知情況，即向她送上止痛藥解困。（資料圖片）

「好想多謝一位喺將軍澳區遇到嘅女士，希望你會睇到啦！」該名女網民於facebook群組「將軍澳主場」發文，表示上周四（28日）上午約4時，身處將軍澳街頭的她突然感到不適頭暈，「嗰陣真係痛到表達唔到」，只好向途人查詢方便截的士的地方。

1名行經的港媽得知樓主情況，二話不說取出止痛藥分享給她，「仲要畀隻貴啲嘅我」，令她非常感激，「其實我之前痛，淨係食呢隻先有效，但今日就係冇帶喺身，嗰刻真係彷如見到救世主」。事主其後特意發文感謝港媽幫忙，稱讚她是兒子的好榜樣，「真心好感激你，祝你同家人身體健康，仔仔見到你咁善良，將來一定都會係好好嘅人」。

事主其後特意發文感謝港媽幫忙，沒料港媽竟看到並現身留言，表示非常明白事主當時的處境，又稱「知道你安全到達目的地我就安心了」。（示意圖/GettyImages）

沒想到帖文竟釣出該名港媽，她更現身留言，表示非常明白事主當時的處境，「我試過同樣慘況，喺街度想要瞓低，自此之後背囊必備2隻止痛藥隨時救命用」，並稱「知道你安全到達目的地我就安心了」。她又說，離開後一度感到內疚，擔心事主能否獨自前往的士站，「一路行就一邊諗你撐唔撐到去的士站，因為粒藥我試過食完半小時以上先有好少少」、「我返到屋企有啲內疚，係唔係應該用架BB車車你去搵的士」。

助人事件及網上「相認」的巧合引來網民討論，不少人大讚非常有愛，「見到呢啲post真係心情都好啲」、「成件事好有愛」、「祝樓主同幫你的女士都健康、幸福」、「幸運嘅人，下次都要幫助有需要嘅人延續人情味」、「好人好事真的是值得讓更多人知道啊，讓香港充滿更多正能量」。

同場加映：日摔角手單手制服醉漢 救女童後送甜品安慰 1句問候變型爆台詞

摔角手外型健碩，給人滿滿霸氣感覺，不過鐵漢也有柔情一面。日本「新日本職業摔角」選手Great-O-Khan（グレート-O-カーン）早前晚飯後行經車站附近時，目擊1名女童遭中年醉漢騷擾。當時他一手持着飯後甜品，僅以另一手輕鬆制服醉漢，再拿出熱香餅送給女童作安慰。好人好事曝光後，他獲當地警方頒發感謝狀表揚，有網民則翻出資料，指他並非首次出手制服犯人，大讚他充滿正義感。至於事發時他安慰女童的1句「想吃鬆餅嗎？」，竟變成他在摔角台上挑釁對手的有名台詞。



「新日本職業摔角」選手Great-O-Khan早前於街頭制服醉漢，救回1名年約10歲的女童，英勇行為獲當地警方頒發感謝狀表揚。（Twitter「@Great_O_Khan」圖片）