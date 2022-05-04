幸福的煩惱！男友阿媽狂送名牌總值逾$10萬　港女：太惜我好困擾

「阿姨，我不想努力了」女生版？有港女於討論區發文分享太幸福的煩惱，男友媽媽對她非常好，經常請她吃飯，又會送一堆名牌給她，前前後後送了總值逾10萬元的物品，令她覺得很有負擔及困擾。



有港女於討論區發文分享太幸福的煩惱，男友媽媽對她非常好，經常送一堆名牌給她，前前後後送了總值逾10萬元的物品，令她覺得很有負擔及困擾。（《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇照）

該名港女於Dcard討論區以「男朋友阿媽係咁送嘢畀我」為題發文表示，經常聽聞大家都會呻另一半的家人對自己差，但她卻有相反的煩惱。她指出，男友媽媽很愛惜兒子，並覺得兒子的女朋友是自己人，因而愛屋及烏地對她非常好。

她說，男友媽媽「好到我自己都覺得我唔好意思」，舉例經常約她吃飯，每次都不讓她付錢，又經常約她逛街購物，「係咁買嘢畀我，我次次話唔要，佢都會偷偷地買埋再塞畀我」，而且男友媽媽平日愛買名牌，每次都會順便買多份給她，「加加埋埋都送咗起碼十萬蚊嘅嘢畀我」。

樓主原意是想訴說心事，希望網民能給予安慰及建議，不過不少網民「錯重點」，紛紛求認識和認親，「你男朋友有冇阿哥細佬，可以介紹畀我」、「你男朋友有冇家姐／細妹？介紹我識」、「你男朋友養唔養寵物？我識去廁所」、「佢缺唔缺契女，性格樂天、風趣幽默、好識氹人開心」、「缺唔缺工人，我乜都識煮」、「你男朋友鍾唔鍾意男仔？」。

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