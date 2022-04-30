奶奶堅持要孫女再改名「條命先會順」　人妻一睇師父揀嘅名秒嘔血

替孩子改名，改到讓人O嘴兼火滾，這樣還要再改名嗎？



有人妻網友在討論區抱怨，她的奶奶原本出自好意，想幫自己孫女改名，看能否改完名後，往後都一路順遂。

沒想到花了5千多港元請人幫忙改名，卻是一堆讓人傻眼又火大的名字……

老爺聽到啲名都頂唔順 點圖睇睇原文同「老師」畀佢揀嘅名▼▼▼

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女網友在爆料公社app匿名公社貼文表示：「女兒出生後就一直生病，前陣子我奶奶不知道去哪裡聽人家講說我女兒的姓名跟本命犯沖，所以一定要改名字！結果她花5千多元算了一堆名字要我們選，還強調中間一定要用嬌字，而名字的尾部還要是花，這樣八字才會合，命才會順！結果老師合出的名字是：嬌蘭 、嬌蓮、 嬌荷、 嬌櫻 、嬌棉……」

「嬌你Ｘ的Ｘ啦！這些名字爛到連我老爺都看不下去！我奶奶還一直說都很好聽很有氣質，還說如果不改5千不就白花了！我老公氣到當場去樓下七仔提5千還給奶奶，要她不要再干涉我女兒的事情了！後來奶奶在我洗碗時跑來找我抱怨，還問我是不是也覺得嬌蘭很好聽啊！一直想把我拉到跟她同陣線……」貼文吸引不少網民留言：「叫你奶奶閃一旁去好嗎？」「看到那些名字忍不住笑噴。」「5千還不如買吃的補補孫女的身體，還比較有意義。」

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】