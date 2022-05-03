「馬某某」涉顛覆國家被捕　港網民狂估真身　女藝人馬XX都上榜！

【馬某某是誰／馬某某被捕】央視新聞今日（3日）報道，浙江省杭州市國家安全局上周一（4月25日）依法對勾結境外反華敵對勢力，涉嫌從事煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權等危害國家安全活動的「馬某」採取刑事強制措施，目前此案正在深入調查中。由於最初央視報道指「馬某」被捕，外界紛紛猜測是中國首富馬雲，甚至因而引起中國股市恐慌。其後央視改為被捕人是「馬某某」，而官媒《環球時報》英文版（Global Times）更補充「馬某某」是從事硬體研發工作，但中國官方始終未有公布被捕人全名。

「馬某某被捕」事件引起全球網民關注，紛紛猜測「馬某某是誰」，香港網民亦熱烈討論，名字姓馬的名人紛紛「躺着也中槍」，包括騰訊董事會主席兼行政總裁馬化騰、特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）等成為熱議目標，而藝人馬浚偉、馬國明都被提起，最爆笑是藝名「馬蹄露」（真名梁穎顏）的女藝人都上榜！



最初央視報道指「馬某」被捕，外界紛紛猜測是中國首富馬雲，其後才改為是「馬某某」被捕，事件與馬雲無關。（資料圖片）

央視原本報道的原本是指「馬某」被捕，其後改為「馬某某」，其後《環球時報》英文版指涉案男子是一間IT公司的硬件研發部總監，自今年3月起建立了一個網絡匿名群組，充當外部勢力的代理人，散佈謠言和虛假信息，發布所謂的獨立宣言以分裂和顛覆國家。經澄清後，外界才相信被捕的並非馬雲，但「馬某某」究竟是誰卻成為網民熱話。

事件迅速於香港引起熱烈討論，多個討論區都有網民猜測「馬某某」是何許人，不少姓馬名人都被捕出，除了騰訊董事會主席兼行政總裁馬化騰和特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）外，台灣前總統馬英九、綽號「啤梨」的本土派組織「調理農務蘭花系」創始人馬健賢，連逝世百多年的哲學家馬克思也被網民「挖」出來成為猜測對象，藝人方面馬浚偉、馬德鐘，馬國明都上榜，最搞笑是本身不姓馬，僅藝名是「馬蹄露」的女藝人都成為「嫌疑犯」。不過亦有網民則認為「馬某某」未必是大人物」。

「馬某某」被捕後，網民紛紛猜測真身是誰，姓馬名人躺着也中槍▼▼▼