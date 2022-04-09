特首選舉｜李家超參選：對國家忠誠熱愛香港　網民最關注呢啲背景

【特首選舉2022／李家超】新一屆特首選舉提名期正展開，國務院在4月7日決定，免去李家超香港特別行政區政府政務司長職務，而李家超宣布參加下屆特首選舉，指參選特首是對國家忠誠、對香港熱愛、對市民負責，又說其施政理念是以結果為目標、提升競爭力、奠定穩固基石。

李家超昨日見記者時重申，「我在政府工作了40多年，做過不同崗位，我得到好多寶貴經驗、知識能力……多謝香港，多謝香港市民過去45年畀機會我為香港服務，會秉持熱誠行我的道路」。

李家超辭職參選特首隨即引來網民熱論，網民最關注李家超背景，包括其學歷及家人等，亦有網民認為特首是燙手職位，期望李家超「帶領香港明天會更好」。



政務司長李家超辭職，將參選特首。（資料圖片）

特首選舉提名期至4月16日，參選人需取得至少188張提名票，並在五人界別各取得至少15張提名，方可報名入閘。李家超宣布參加下屆特首選舉，今日下午2時半召開網上新聞發布會，指參選特首是對國家忠誠、對香港熱愛、對市民負責，又說其施政理念是以結果為目標、提升競爭力、奠定穩固基石。。

他昨午見記者時表示，「我在政府工作了40多年，做過不同崗位，我得到好多寶貴經驗、知識能力……多謝香港，多謝香港市民過去45年畀機會我為香港服務，會秉持熱誠行我的道路」。

而中聯辦日前分批約見選委，政圈預料，今次選舉很大機會採取「一人模式」，即只有一人成功入閘，高票當選，有曾為林鄭月娥助選的建制派，已為李家超積極籌組競選團隊。

李家超連日成為全城焦點，他在Google Trends的搜尋熱度亦急升，當中最熱門的關鍵相關搜尋字眼包括「李家超 兒子」、「李家超 學歷」、「李家超 太太」、「李家超 住所」、「李家超 信仰」、「李家超 宗教」等，顯示其背景備受關注。另外，政制及內地事務局長曾國衛、財政司長陳茂波搜尋亦急升。

也有網民認為，如果特首選舉採取「一人模式」，可省卻麻煩，「一流，唔使咁煩」，指特首位置是燙手山芋，「邊個做都會俾人鬧」，期望李家超能「帶領香港明天會更好」。