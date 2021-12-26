文王點睇2022香港樓市同經濟？預言一個國家爆金融危機　影響香港

這本文王聖示已經是第三年出版，過去兩年講述香港的人與事大多都發生了，聖賢仙佛都是先說後應，即使發生了也不會感到意外。此書不單止透過仙聖告知未來一年香港狀況，亦邀請車公為書中添內容；而有關香港金融，就交由文王殿的福德正神作告示。（以下內容節錄自《文王聖示2022》。）



文：香子耀（易學推廣者、文王殿創辦人）

香港壬寅年樓市發展——27山雷頤之六五（頤：貞吉，觀頤，自求口實。山下有雷，頤。君子以慎言語、節飲食。六五：拂經，居貞吉，不可涉大川。象曰：居貞之吉，順以從上也）：聽命從事，可保吉祥。

香港壬寅年經濟狀況——文王殿甲子籤第五籤（甲甲，龐涓害孫臏、王剪戰袁達）：只恐前途明有變，勸君作急可宜先。且守長江無大事，命逢太白守身邊（解籤歸納：人為方面。）

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香港壬寅年樓市發展卦詩解釋：當我請示完題目後，甲子籤和百首籤都沒有聖杯時，去到用卦籤文王就給予聖杯，所以文王要借卦爻而表達，給予山雷頤的六五爻，相信是有用意。我們先看頤卦爻辭：六五：拂經，居貞吉，不可涉大川。象曰：居貞之吉，順以從上也。頤卦大旨是講求「頤養」，針對這個有關香港樓市的問題，而從頤卦帶出，卦爻的意境上已經說明，生活起居之頤養安頓之所，香港人節斂為居所而力爭上游，只求能「居貞吉」，但從數字價格上，在世界生活狀況而言就是「拂經」，所謂「拂」就是逆，從樓市而言，或許是指逆境中，樓價居高不下，又或者是指，這種樓價香港高得有點不合理。

但無論如何都有一個解釋是一定，就是樓市依然有「需求」，頤養就是需求，我們不能不養，而爻辭中有「不可涉大川」，這裡簡單解釋是指不可犯險，但涉大川會否指香港的一河之隔的地方呢？就這個命題而言，我又不想過份解讀，然而香港樓市供求也有被左右，所以象曰才補充「順以從上也」，這不是我們市民可以如何，再者，爻在六五，六五尊位，所左右者官方也。我在這裡就不詳細解周易，而恐防解錯卦爻意思，周易是出自文王，所以要請示解釋是否正確，不正確就要修正至解釋正確為止。問：「文王慈悲，如果解釋正確，請給三個聖杯！」（結果：三個聖杯代表完全正確。）

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香港壬寅年經濟狀況籤詩解釋：這個命題，文王同樣只給予一支甲子籤詩，「只恐前途明有變」明言經濟上恐防未來一年有變化，「勸君作急可宜先」這句話好多時是指，如有急事要先處理，恐防變數前作些準備，如果準備得當就緊接這一句「且守長江無大事」，所以先保守一點，最後才能「命逢太白守身邊」。每支籤詩都有個解釋技巧，而且都有重點，這是神明教導，而解釋這籤詩技巧在另一個重點關鍵就是籤詩典故「龐涓害孫臏」。龐涓是孫臏跟隨鬼谷子學習時的同門師兄弟，孫臏被龐涓嫉妒所害，最後死於孫臏亂箭之下，這典故重點在「同門」，就這個經濟命題而言，就是香港的鄰近地區所拖累。雖然得出這支籤詩，但有必要再仔細問出關鍵細節。

問：「文王慈悲，是否明年香港經濟會再差，如是，請給三個聖杯！」（結果：三個聖杯代表完全正確。）問：「文王慈悲，是否與金融有關，如是，請給三個聖杯！」（結果：兩個聖杯代表兼及或再深入問。）問：「文王慈悲，金融是指香港鄰近地區，如是，請給三個聖杯！」（結果：三個聖杯代表完全正確。）我們都以為最大影響可能是中國內地，但一直請示下去，結果得出的是南韓（韓國），而南韓會出現一些嚴重的金融危機，影響到亞洲，而香港是受影響之一。

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《文王聖示2022》書本封面

書名：文王聖示2022

作者簡介：香子耀，香港出生，小時候負笈澳洲悉尼升學，先於St.Paul’sCollege完成高中，後於卧龍崗大學主修英國文學。十四歲時開始研習《易經》。一直醉心易學研究，畢業回港後，專注學習《易經》義理及象數易，在名師的悉心指導及栽培下，並能把兩者融會貫通。近年並在香港、台灣、中國、馬來西亞、德國、巴黎、維也納、韓國及日本等地演講《易經》，深入淺出，致力於弘揚及推廣易學。在機緣下有緣得到文王指引，創辦了文王殿，也授命幫人問事及教授眾人如何與神明溝通。

【本文獲「紅出版集團」授權轉載。】