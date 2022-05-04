印度神童被指富二代「全家是騙子」　阿南德向《香港01》澄清咁講

以占星師自居的「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）因多次預言成真而聲名大噪，包括2019年便準確預言2020年爆發的新冠肺炎疫情等，雖然其後的預言並非每次都說中，但當中亦有不少內容被指言中，故他每次開口都受到全球注目。不過，近日印度媒體《BLTIZ》起底阿南德，直指「阿南德一家全是騙子」，又說其爸媽砸重金在媒體宣傳，甚至買下廣告，安排「暗樁」來衝人氣，引來世界多個媒體轉載報道。

《香港01》收到來自阿南德發言人的電郵，代表阿南德親自澄清相關報道不實，強調他們從來沒有付錢予任何人或媒體做宣傳，「Abhigya也不渴望宣傳（Nor does Abhigya crave for publicity）」，批評相關媒體是想污衊阿南德聲譽，要求公開道歉，否則會採取法律行動。



阿南德（Abhigya Anand）因多次預言成真而聲名大噪。（YouTube截圖）

印度神童阿南德（Abhigya Anand）在其YouTube頻道「Conscience」多次分享新冠肺炎疫情、國際地緣政治形勢、災難、加密貨幣等經濟股市預言，當中預言有落空，但亦有不少被外界認為預言成真，而於2020年年僅14歲的阿南德，更獲得了GCPA神童獎（Global Child Prodigy Awards），成為獲全球認證的神童。

不過，印度媒體《BLTIZ》近日指出，頒獎機構GCPA只是個民間團體，欠缺公信力，又指可以「花錢買通」，又說阿南德爸媽砸重金在媒體宣傳，甚至買下廣告，安排「暗樁」來衝阿南德人氣，形容實際上阿南德一家「全是騙子」。

印度媒體《BLTIZ》近日指出，阿南德一家「全是騙子」，阿南德發言人則澄清報道不實。（資料圖片）

《BLTIZ》報道引來世界多個媒體轉載，成為網上熱門話題，不少人對「用錢造神」的說法發表意見。《香港01》於5月3日收到阿南德發言人電郵，親自澄清相關報道不實，強調他們從來沒有付錢予任何人或媒體做宣傳，「Abhigya也不渴望宣傳（Nor does Abhigya crave for publicity）」。

發言人聲稱，阿南德的預測準確率超過 90%，其名聲來自辛勤工作，也沒有證據表明其家人向任何人或媒體支付了費用，「我們不需要花錢宣傳」。發言人續說，若阿南德要宣傳，就不會過現在這般「隱居生活（ secluded life）」，「如果他（阿南德）追求名聲，他會每隔一天發布一次影片，（但）阿南德在2至3 個月內都幾乎不會發布一次視頻，只在有重要事情的時候才會發布影片」。

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發言人批評相關媒體是想污衊阿南德聲譽，並要求相關媒體公開道歉，否則會採取法律行動。

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