印度神童原來係富二代？神秘身世大起底　印媒踢爆：全家都是騙子

「印度神童」的阿南德（Abhigya Anand）預言屢次成真，多次強調今年3、4月將發生震驚世界的災難，沒想到期間發生俄羅斯攻打烏克蘭、日本福島地震、東方航空慘遇空難。



他還曾3度點名台灣多注意疫情，怎料台灣疫情屢爆不停，本土個案單日直破萬例。多次預言的印度神童到底是誰？富豪背景全被揭露了！（點圖放大看「印度神童身世大起底」👇👇👇）

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印度神童從去（2021）年開始，就不斷強調2022年3、4月是黑暗時期，會有一場震驚世界的巨變，人類恐會再面臨一波災難，絕對要提高警覺；他甚至點出3大關鍵日子，分別是3月16日、4月4日、4月13日，沒想到第一個預言日（3/16）這天日本福島發生規模7.4地震，讓台灣網友在PTT引爆「道歉潮」，直言預言準到發毛。

多次預言成真的「印度神童」，到底是誰？他全名為阿比吉亞阿南德，出生於2006年，7歲開始在印度寺廟學習梵語，10歲學習印度吠陀占星術（Vedic Astrology），13歲那年開始拍影片並上傳YouTube，因一系列預言命中，讓他短短3年內，僅16歲年紀就已紅遍國際。

事實上，印度神童家境超級雄厚。在阿南德爆紅國際前，印度媒體《班加羅爾鏡報》2013年就曾起底阿南德身世，他爸爸是一名IT工程師，因為工作關係，一家人曾到德國、澳洲、加拿大等國家生活，因此阿南德也熟悉德文。

而阿南德媽媽爆料，阿南德不到幼兒園年紀，就能分辨不同國旗，甚至能流利使用英語、梵文和德文，學習能力極強。此外，阿南德早期上傳影片中的內容多為背誦經文，後來還會邀來親妹一起唱歌跳舞，但從影片中也可見他小小年紀，口語表達能力就相當強。

直到阿南德2020年一部預言疫情的影片，讓他瞬間走紅國際，甚至拿到「GCPA神童獎」。不過，印度媒體《BLTIZ》揭露，頒獎機構GCPA僅是個民間團體，而且阿南德爸媽砸重金在媒體宣傳，甚至買下廣告，安排暗樁來衝人氣，實際上阿南德一家全是騙子。

【同場加映】印度神童之前預言點名美國會受影響，全球爆多項危機，並提出5招解決方法（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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