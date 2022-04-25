5歲男童手術拔牙慘變植物人　缺氧腦死靠呼吸機維生　醫院咁態度

小孩子拔牙是平常事，但竟然拔到變成植物人？美國斯塔滕島1名5歲華裔男童日前在醫院拔牙，詎料手術過程中不知何故造成心臟驟停、缺氧腦死，變成植物人，要在深切治療部靠插喉及呼吸機維生。事後男童父母傷心崩潰，質疑是醫療事故，惟醫院事後未有交代手術出問題原因，負責麻醉的護士更反駁是按照適當劑量打針，不可能出錯。



美國斯塔滕島1名5歲華裔男童在醫院拔牙，詎料手術過程中不知何故造成心臟驟停、缺氧腦死，變成植物人。（網上圖片）

綜合外媒報道，男童因吃糖太多導致門牙蛀牙，本月15日早上約6時到斯塔滕島一家醫院做手術拔牙。男童於早上8時被推入手術室，醫生當時稱大約1個半小時就能完成，惟直至上午11時半，男童才躺在手術床被推出來，全身插滿喉管，直接送到深切治療部搶救。

父母看到即發覺不對勁，向醫生查詢情況，惟醫生回應他只負責搶救男童，不確定在手術室發生了什麼事。

男童母親表示，兒子平時很健康，沒有潛在疾病，而目前未渡過危險期，因腦幹還在運作才得以維持生命。父母現在只能靜候在兒子身旁，期望奇蹟出現。

醫院事後未有交代手術出問題原因，男童父母質疑是醫療事故或誤診，惟負責麻醉的護士反駁已按照適當劑量打針，不可能出錯。

醫院事後未有交代手術出問題原因，男童父母質疑是醫療事故或誤診，惟負責麻醉的護士否認。（示意圖／Getty Images）

協助男童父母的美國亞裔社團聯合總會（亞總會）負責人引述專業人士推測，是麻醉過量或孩子對麻醉藥出現反應造成心臟驟停、缺氧腦死。他指出，對悲劇感到痛心，但醫院拒絕透露詳情，很難追究是否為醫療事故，另提醒小孩換牙階段是否要做手術拔牙，應先請教醫生。