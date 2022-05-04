港媽買3球雪糕分開裝　不滿被收單球價怒投訴　店長耐心回應獲讚

購買任何貨品前理應先查詢及核對價錢，避免任何爭拗。有港媽早前狂發多個訊息投訴沙田1間雪糕店，表示與家人購買3球雪糕，要求分開以杯及雪糕筒盛載，惟事後才發現店方有售3球裝雪糕，兩者價錢相差約50元。店方接獲投訴後耐心解釋，指分開盛載的雪糕會被視為單球，份量亦會較3球裝多，強調並無多收金錢，惟港媽卻非常不滿，狠批店方是黑店，質疑銷售手法有問題，又大罵店員態度惡劣。店方事後貼出投訴對話截圖，不少網民也直斥涉事港媽是「典型西客」，又力撐店長回覆耐心有禮。



雪糕店「Mamma Mia Gelato」發文，表示有港媽早前以whatsapp投訴，購買3球雪糕要求分開以杯及雪糕筒盛載，事後才發現店方有售3球裝雪糕，被收單球價後感不滿。（fb「Mamma Mia Gelato」圖片）

雪糕店「Mamma Mia Gelato」昨日（5月3日）貼出客人對話截圖，表示有港媽早前以WhatsApp投訴，指在沙田分店購買3球雪糕，要求「分開裝2個杯1個甜筒」，由於其中1球為特別味道需加收6元，帳單共計141元。不過事後港媽發現，店方亦有售3球裝雪糕，價錢為83元，不滿店員未有告知而直接收取單球價，「我覺得你哋態度惡劣都算，而家係有欺騙成份又唔講清楚，即係成張單多收我$58」。

她質疑店方銷售手法有問題，甚至指「你哋同黑店無分別」。除此之外，港媽又指責店舖員工態度惡劣，「個樣唔耐煩、講嘢無問（尾）音」，認為店員解答問題時表現敷衍，又指索取外賣杯時被要求收取6元。

涉事分店店長收到投訴，解釋指店方的3球雪糕是以香蕉船造型容器盛載，但因港媽落單時已要求分開盛載，便會視為3個單球，而且3球雪球每球的份量會比單球少約25%，特別味道同樣需加錢，強調「唔係我為咗應付你而去創造呢個產品出嚟，並唔係你講點收錢都得」。店長續指，店方規定落單時如要求以外賣杯盛載毋須額外付款，惟額外的紙杯及外賣杯則要收費每個3元，餐牌亦有明確列明，「所以我哋亦唔係亂收費」。

港媽與店長對話全紀錄▼▼▼

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不過港媽對解釋並不滿意，轉而直斥店長態度不當，「你咁嘅態度都好有問題啦，咁串嘴！你間舖頭請着你哋班咁嘅人真係唔好彩，我畀咗錢就係顧客，你哋有責任去跟進返我投訴，去解答返我個異議，唔係講埋呢啲廢話」。店長繼續耐心回應，表示小店經營目的是令客人開心滿意，但並不代表「客人永遠是對的」，直指「我未有時間解釋任何嘢，已經俾你鬧到無地自容」、「我哋需要為員工負責任，佢無做錯嘅話我哋唔可以將所有責任歸咎喺員工度，唔係你話我哋錯，我哋就要承認自己有問題」。

店長指，事後已翻查閉路電視了解事發經過，認為員工雖無熱情招待，但亦非態度惡劣，並指港媽於取得雪糕後8分鐘才要求索取外賣杯，故店員才提出額外收費。他指出，每當收到投訴會向客人了解及解釋，「係我哋嘅問題絕對會處理或者退返錢畀客戶，但係今次事件只能說係誤會，而我哋都盡力解釋」。不過相關回覆最終未能傳達至港媽，「最後覆咗一大段，點知佢單剔block埋我」。

帖文一出引來熱議及轉發，不少網民批評港媽是「典型西客」，直斥她沒有了解雪糕價錢反諉過於人，又有人力撐店長回覆耐心有禮。（fb「Mamma Mia Gelato」圖片）

帖文一出引來熱議及轉發，不少網民批評港媽是「典型西客」，直斥她沒有了解雪糕價錢反諉過於人，「3球分杯裝就梗係計3杯錢啦！一開口就話人哋黑店，3分鐘就要人覆，又係顧客永遠是對的」、「明明有menu，個客又睇唔清楚仲責怪人，無理取鬧西客」、「自己買之前唔睇清楚，之後發現買3球平啲就發難，你估真係你係客就啱㗎咩」。

亦有網民力撐店長，大讚其回覆有理有據，而且面對惡言亦能耐心解釋，「店主回答非常好，值得學習」、「本身冇食過，因為呢樣嘢，我一定會去幫襯你」、「好慘！咁努力打咁大段嘢然後block咗你」。

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有港媽日前發文，指丈夫於二手拍賣網放售物品，過程中遇上1名買家要求減價及更改交收地點，被拒後竟即時變臉，不但嘲諷開價過高，更狂發訊息抱怨，批評回覆無禮，令樓主及丈夫也大感無奈。帖文引來網民討論，不少交易「老手」表示情況常見，直言毋須過份上心，「唔覆就得唔使勞氣」。



樓主丈夫與買家對話：