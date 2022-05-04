日公務員返工2年期間竟花453小時狂睇過萬水着美女照　下場超悲哀

日本長崎一名57歲的男性公務員，被揭發每天上班都幾乎用掉1個小時的時間，在電腦前瀏覽女性穿著比堅尼和泳裝的清涼照，2年下來估計瀏覽了453個小時，還下載超過1.1萬張正妹清涼照，因此被要求返還103萬日圓的薪水外，還被公司裁定降級、未來6個月減薪1成。



《朝日新聞》報道，該名男性公務員是日本厚生勞動省福利保健部的一名課長，他當上課長後在上班時平均每天都會花1個小時，瀏覽中國泳裝辣妹的網頁，由於他的座位背靠窗戶，其他職員平常都不會看到他的螢幕畫面，所以直到2021年11月以前長達2年的時間，他都能在上班時偷懶意淫正妹而不被發現。

除了瀏覽正妹清涼照，他之後也坦承自己似乎有收藏的癖好，期間已下載大約1.1萬張的泳裝正妹照片，但因為行為太過放肆誇張，即便背對窗戶仍被不只一位同事或下屬發現，最後是被多名同事個別舉發的。

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調查結果以課長每個上班日都花1小時看美女圖來計算，2年共花費453個小時，其中部分是在午休時間瀏覽，可以不算「薪水小偷」，但其餘有高達351個小時是利用上班時間觀看，因此判定必須返還103萬日圓的工資，並從科長級降為副科長級，未來6個月只能拿9成薪。

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