AV導演爆女優入行3大原因　點解情願畀咁多人睇都唔偷偷做陪酒？

日本AV產業盛行，不免讓外界好奇女優入行的動機。



對此，有「網紅推手」之譽的台灣廣告導演圤智雨（戲引子）就發表「刷新三觀的女優下海理論」，揭露3個關鍵原因。

點解唔做陪酒之類 而寧願拍片畀咁多人睇？睇睇因拍攝鄧佳華首部AV而爆紅嘅導演圤智雨爆料原文（點圖放大閱讀）▼▼▼

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因拍攝鄧佳華首部AV而受到關注的導演圤智雨，日前在臉書PO文表示，他常說女優下海一定是欠錢跟缺錢，但很多人會說不一定要當女優，「可以夜總會上班呀？可以伴遊呀？可以做應召女郎呀？」但其實還有別的原因是大家想不到的。

圤智雨提到，首先，夜總會要喝酒，「不是每個人都愛喝酒，更不是每個人都會應酬各種董事長」；其次，應召女郎跟伴遊都有未知風險，「你不會知道你的客人是誰？還有得性病風險，8000元（台幣，下同）的應召服務費，只實拿5000元，太少。」

最後，圤智雨透露，選AV是因為單次拍攝最少可實拿5到6萬，且比較不會有染病風險，因為男優都會做好防護措施，以及會有健康檢查報告，雖然現場人多，但經紀公司都會保護自己，而男優使用體位也事先會知，不會有受傷風險：「以上，是否刷新你三觀呢？」

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