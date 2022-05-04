孕婦作動凌晨截的士兩遭拒載　港爸呻：講晒趕住去生仔都話要交更

孕婦臨盆在即，一旦發生突發情況隨時影響母親及孩子安全。有新手港爸日前發文，稱懷孕的太太昨晚（3日）凌晨作動，打算乘的士趕往醫院時慘遭兩度拒載，至第三次才順利上車，大呻「講晒趕住去生仔都話要交更」。事件引來網民熱議，有人認為樓主若遇緊急情況可「call白車」，亦有人指部分的士司機或擔心孕婦在車上穿羊水甚至緊急分娩，令車廂難以清理因而拒載。



有新手港爸日前發文，稱懷孕的太太昨晚（3日）凌晨作動，打算乘的士趕往醫院時慘遭兩度拒載，至第三次才順利上車，大呻「講晒趕住去生仔都話要交更」。（資料圖片/非涉事的士）

有新手港爸昨日（3日）於facebook發文，指孕妻於凌晨約4時左右作動，情急之下只好趕忙前往醫院。港爸指與太太在南昌附近截的士，當時太太持續陣痛，惟「冇穿水冇見紅」，沒料遇到的首兩輛的士也拒載，「頭兩架同佢講晒趕住去生仔都話要交更」，至第三輛才順利上車。港爸事後稱太太與新生女兒也平安，「多謝第三架（的士）肯車」。

帖文引來網民討論，有網民認為港爸在太太臨盆前可做足準備，如計劃好使用電召車輛服務，若遇上緊急情況如出血或孕婦不適則可考慮叫救護車，「產檢嘅時候醫生護士講到明，如果唔係抖唔到氣好嚴重，普通陣痛係唔應該call白車」、「人人唔同，真係唔識就叫車，唔係濫用，一陣個bb有咩事自己唔後悔咪ok」、「做爸爸開心事，唔好勞氣啦」。

事件引來網民熱議，有人認為樓主若遇緊急情況可「call白車」，亦有人指部分的士司機或擔心孕婦在車上穿羊水甚至緊急分娩，令車廂難以清理因而拒載。（《阿索的故事》劇照）

亦有人指的士司機不應拒載，又估計司機或擔心孕婦在車程中或出現突發情況，故一般也感抗拒，「交更啫，人命呀，咁都分唔到輕重先後？真係價值觀問題」、「司機拒載唔係太好，但都算情有可原嘅，有咩事佢要負責任，或者清潔，搞到下一更佢又會俾人鬧，世道艱難啊」、「佢哋遲交更好似要罰好多錢」。

的士司機疑不滿臨時改目的地 爆粗落車鬧客 網民列3宗罪籲報警

網上流傳片段，2名女子登上的士後疑因臨時更改目的地，遭司機突然停車並開門「爆粗」大罵，雙方爭執一直持續至落車。不少網民看過片段認為司機態度惡劣，更列出至少3宗罪呼籲片主報警投訴，亦有人認為事件或有「前傳」，質疑司機反應過激或另有原因。



網上流傳片段，2名女子登上的士後疑因臨時更改目的地，遭司機突然停車並開門「爆粗」大罵，雙方爭執一直持續至落車。（fb「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

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