打工仔發現卡片印漏部門名稱　公司叫照用唔好嘥　網民：早走早着

業務交流少不了互相交換個人名片，如果卡片出錯亦可能影響第一印象。有網民日前在facebook專頁「奴工處」發文，稱其現職Marketing Executive（市場推廣主任），入職首日公司就為其印了卡片，可是卻印漏了部門名稱，只剩下「主任」一詞。該網民向行政部反映相關情況，對方竟認為職銜不影響工作，表示「你照用，唔好浪費」。



有網民指公司印錯了其卡片，但指並不影響工作，叫他照常使用，不要浪費。（《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》劇照）

帖文引來網民熱議，有人認為事件罕見，一般多見印錯員工名字，「姓『褟』變姓『塌』」、「有見過印漏名叫個新同事用手逐張寫返」。亦有人認為該公司管理層的工作態度欠佳，「印卡片好平，再印過好難咩」、「做錯嘢想側側膊」，可能反映前景堪虞，建議樓主「早走早着」。

同場加映：中年老闆動員全公司撲MIRROR演唱會飛食白果 打工仔揭目的極無奈

ViuTV人氣男團MIRROR將於今年7月進軍紅館，舉辦10場演唱會。MIRROR近年人氣高漲，一票難求下不少「前夫」均於網上大呻「搶飛」失敗，更有傳未開售前「黃牛飛」炒價已高達6萬元。有打工仔發文訴苦，稱老闆為撲MIRROR的演唱會門票，竟要求全公司廿多名員工放下手頭上的工作一同搶飛，癱瘓全公司仍然「食白果」後，老闆進而向客戶及廣告公司「埋手」，再要求員工總動員「搲飛」，讓他覺得「尷尬到一個點」。樓主指老闆並非「鏡粉」，只是1名對MIRROR無感的中坑單身男性，但因最近正追求1名年輕10年的女「姜糖」（姜濤粉絲名稱），因此用盡一切方法「撲飛」。



老闆動員全部員工搲飛▼▼▼