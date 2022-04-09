外國公司傳電郵祝清明節快樂　打工仔：咁大整蠱？遲啲盂蘭節快樂

不少人都覺得清明節是嚴肅、莊重的日子，並不適宜祝別人節日快樂，不過這個想法或許有錯。有打工仔於討論區發文表示，周二（5日）清明節有外國公司竟然傳送電郵祝他們「清明節快樂」，周三（6日）他上班打開電郵「真係嚇親」，質疑「咁大整蠱？」。不過其實去年就有內地媒體表示，清明節既是祭祀祖先，也是人們踏青遊玩的歡樂節日，因此「清明節快樂」這句話並沒有錯。



4月5日，將軍澳墳場，市民趁着清明節上山祭祖。（盧翊銘攝）

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該名打工仔於香港討論區以「祝我清明節快樂？」為題發文表示，與他們合作的外國公司「真係唔係流」，不知對方是「真心定點」，擔心遲些會再祝他們「盂蘭節快樂」。

有網民留言指出，「佢哋鬼節係上街扮鬼開party ，我哋鬼節係燒街衣同少出夜街……佢哋當鬼係自己友，梗係祝你清明節快樂啦！」、「外國人諗住放假都係喜慶節目」、「外國人唔識嘢，你應該話返畀佢知」、「拜先人都可以好快樂㗎，無乜問題，而且佢哋係老外，中國傳統佢哋又點會識」。

對於是否能祝別人「清明節快樂」，去年就曾發生一件讓網民議論紛紛的事。英國駐上海總領事胡克定（Chris Wood）去年於微博發文稱「祝大家復活節和清明節雙節快樂！」，但被內地網民批評「不懂中國文化」及「辱華」，後來胡克定刪去「清明節」字眼，改為「祝大家復活節快樂」。

不過，內媒《新民周刊》其後發布一篇評論文章表示，清明節既是慎終追遠，虔誠地祭祀祖先的日子，亦是人們親近自然、踏青遊玩、享受春天樂趣的歡樂節日，因此「清明節快樂」這句話並沒有錯。

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