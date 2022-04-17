公司水機無熱水　心急員工用微波爐叮水沖茶　恐現「突沸」超危險

微波爐雖然方便，但也要留意錯放物品加熱恐有危險！有打工仔於討論區發文表示，日前公司水機的熱水被用光，要10分鐘後才再有熱水，有名同事急不及待想沖茶，竟然用微波爐把水叮熱，並稱平日在家也會這樣做，讓樓主大感驚訝，有網民亦直指「咁做好危險㗎」。根據網上資訊指出，用微波爐叮純液體有機會引致「突沸」，令液體四處飛濺致燙傷。



有打工仔於討論區發文表示，日前公司水機的熱水被倒光，有名同事急不及待想沖茶，竟然用微波爐叮熱水，讓他大感驚訝。（Getty Images）

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該名打工仔於香港討論區以「頭先見隔離同事用微波爐叮水，佢話屋企都係咁」為題發文表示，日前在辦公室工作時，同事提醒他水機已沒有熱水，要遲些才可去斟，但他卻見到同事手中拿着一杯熱水，一問之下，同事竟然說因為想沖茶喝，但又趕時間，於是用微波爐叮水。

樓主感到很震驚，「我真係無諗過係可以用微波爐叮水」，而且自小家人也教導他用微波爐叮食物無益，叫他不要經常叮食物，但同事稱從小到大也是這樣叮熱水喝，他問道「真係第1次聽人講用微波爐叮水，唔知依家係咪科技好先進，微波爐叮水無害？」。

樓主指出「真係第1次聽人講用微波爐叮水，唔知依家係咪科技好先進，微波爐叮水無害？」。（《未生》劇照）

有網民留言說，「其實大家係咪大驚小怪，其實叮十零廿秒冇咩問題」、「我朝朝都叮熱啲麥精飲，無問題，不過要留意，水面同水裏面温度唔同，要攪一攪先好飲」、「我同事朝朝都微波爐叮茶包茶，亦有提示叮純水要加木棒一齊叮」。

不過有網民直指相關行為「好危險」，根據網上資訊指出，用微波爐叮純液體有機會引致「突沸」，即液體已達到沸點，卻沒有沸騰，若此時放入粉末、攪拌或搖晃杯子，水就會瞬間沸騰四處飛濺。若想加熱液體，可在容器中入木製餐具，讓液體有足夠氣化核形成氣泡造成沸騰，或避免過度加熱，就能避免「突沸」引致燙傷。

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