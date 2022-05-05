電單車公路運電視　大紙箱夾中間勁危險　網民：幾十蚊搏幾千蚊

俗語有云「馬路如虎口」，駕駛者應當遵守交通規則，勿做馬路炸彈！有駕駛者近日於網上發文分享一張照片，有鐵騎士與乘客於馬路上一同運載大型電視，將紙箱夾在兩人之間，後座乘客僅用雙手捉緊紙箱，而且紙箱闊度超過電單車手柄闊度，涉違反《道路使用者守則》，場面險象環生。不少網民直斥「好危險」、「耍雜技，只有一次機會」，質疑鐵騎士是為了節省電召貨車費用才冒險，揶揄「高手在陽間，失手落陰間」。



有駕駛者近日於網上發文分享一張照片，有鐵騎士與乘客於馬路上一同運載大型電視，將紙箱夾在兩人之間，場面險象環生。（fb專頁「香港鐵騎館」圖片）

fb專頁「香港鐵騎館」分享駕駛者於馬路拍下的照片，根據附近建築物，相信拍攝地點為屯門。只見照片中前方有輛電單車司機與乘客間放有1個扁平的大紙箱，估計是1部電視，紙箱的高度足以遮擋乘客望向前方的視線，而且並無繩索之類綁在電單車上，乘客僅用雙手捉緊紙箱，十分危險，有機會影響電單車平衡，帖文亦寫道「Call車錢真係唔好慳」。

不少網民批評兩人為節省數百元召客貨車的運費做出危險之舉，隨時害己害人，「dup（煞停）一dup就gg」、「幾十蚊搏幾千蚊，我就唔敢搏」。有網民嘲諷「佢唔係慳，呢個表演嚟，風阻+平衡，所以而家歡樂滿東華冇乜睇頭咪咁解，我哋日常喺路上見到嘅精彩好多」、「做緊風阻測試啫」、「陸地風帆」、「遲啲可能表演送雪櫃、洗衣機」。

根據運輸署《道路使用者守則》，電單車或機動三輪車駕駛者載貨時必須注意加裝上任何貨物、負載及配件，均可能影響車輛的穩定、性能及操作，應相應地調整駕駛方式及速度，確保車輛不會超過最高車輛總重500公斤（電單車）或600公斤（機動三輪車）。

此外，要確保貨物穩固地繫於車上，而沒有鬆散物件/帶子，並沿車輛縱軸線對稱地放置，所載的貨物或貯物箱不應超過該車原廠手柄的闊度，不可讓任何貨物觸碰地面。

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