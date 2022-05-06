高薪兼加續約金留人　外傭姐姐突反口拒續約　港媽呻：仲成日黑面

出高薪仍留不下外傭！有港媽日前在外傭僱主群組大呻，外傭姐姐今年1月原本答應續約，惟日前突然反口，稱已經很累且不年輕，而她已出動月薪6500元及5000元續約金留人，姐姐仍着她趁還剩2個月盡快物色新傭人。港媽坦言待姐姐不薄，平日更常送香水手袋等禮物，但姐姐近日仍不時「黑面」，令她大感無奈。不少網民認為她已開出高薪，「真心覺得你對呢個姐姐好慷慨，不過你呢個姐姐唔識珍惜」、「你對佢好，佢哋覺得應份」，提醒她下次別做壞規矩。



樓主稱姐姐今年1月答應續約，因為她對孩子很好，故已加薪留人，沒料到對方最終仍不續約。（《愛回家之開心速遞》劇照）

樓主在facebook群組「外傭僱主必看新聞」發文，稱已完成3張約的外傭姐姐突然反口不續約，姐姐去年12月已說不續約，她原本已開始物色新姐姐，但今年1月姐姐突然提出加薪到她要求就續。樓主覺得做生不如做熟便答應，「我都出緊$5500一個月，新約$6500再加續約金$5000」。本港外籍家庭傭工的「規定最低工資」為每月4630元，即港媽出手已較外傭取低月薪高出四成。

目前離完約只剩2個月，可是姐姐近日卻突然改口，「呢幾日仲經常黑口黑面，都唔知佢咩事，有時都真係好難頂」。她曾問姐姐為何忽然轉軚，「佢只係話攰」，今年27歲己不年輕，又指她仍有2個月時間物色新姐姐。

樓主坦言待姐姐不薄，姐姐也對小孩很好，主要工作是接送小孩上學及煮飯，接小朋友上校車後，會讓她睡到9時才起床，其他清潔工作沒有特別要求，基本清潔已可接受。她還不時送香水、手袋等禮物，想不到姐姐仍拒絕續約，就她所知，姐姐最近交了新男友，「撳電話多咗，我都由佢」，慨嘆如何能令姐姐安份做到完約，又考慮叫姐姐延約3個月。

有網民提到延長合約要在完約前8星期內申請，坦言樓主已出動高薪，「佢同你都只係僱員關係」，姐姐未必想和她交心，又呼籲樓主顧用新外傭後「唔好做壞規矩啦」，「畀佢完約算了，我唔會畀佢延長個約，佢肯走仲好，記住叫佢畀唔續約通知信你，咁佢冇得屈你要長服金」。

有僱主稱遇到同樣情況，完約前2個月突然拒續約，「都唔夠時間畀我搵海外姐姐，仲寸我叫我搵local 囉」，但對方卻有明確要求加薪。有留言認為大家始終難估拒續約原因，不如盡快找新外傭，加上樓主開出人工已經很高，應該真的與薪金無關，「可能想嫁人」。

有網民認為樓主已開出高薪，姐姐拒續約可能與錢無關。（資料圖片）

因應新冠肺炎疫情，政府容許僱主延長即將離任外傭的配現行合約有效期。現時政府容許今年6月30日或之前屆滿的外傭合約，可在有關僱主及外傭雙方同意下，延長最多6個月。如合約已根據早前宣布的彈性安排獲准延長，其再度延長合約有效期限的申請將不獲考慮。

現行制度下，外傭在現行合約屆滿後與相同的僱主續約，或將會與新僱主開展新合約，可在其原僱主或新僱主同意下，向入境處申請延後返回原居地。有關延後以由現行合約完結後起計不超過1年為限。因應疫情，政府會延長現行彈性安排，外傭如未能在上述1年期內返回原居地，可在僱主同意下向入境處申請進一步延長逗留期限，直至合約完結，以便在該段期間返回原居地，此申請和續約一樣，要在逗留期限屆滿前8星期內遞交。

市民可通過網上方式或入境處流動應用程式智傭易辦理外傭簽證和續聘申請，亦可到「外籍家庭傭工網上服務」專頁申請電子簽證及申請延後返回原居地。

（綜合）