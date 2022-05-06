單親媽排公屋10年獲配單位　經理拒給工作證明作審查　原因超無奈

公屋難求，輪候多年終有機會「上樓」，當然是樂事，不過有網民分享指，有位單親媽媽同事排公屋10年終有上樓消息，唯經理以不熟電腦文書為由，竟拒絕為她提供工作證明作最後審批，最終同事唯有轉工至另一間公司任職，以獲取證明，令人非常無奈。



1名單親媽媽帶着2個10多歲的孩子輪候公屋約10年，去年尾終於收到上樓消息，房屋署要求她遞交工作證明作最後審批。惟她請求經理出信證明遭到拒絕。（資料圖片）

有網民投稿至facebook專頁「奴工處」，指自己在酒店水療中心工作，1位兼職美容師是名單親媽媽，帶着2個10多歲的孩子輪候公屋約10年，去年尾終於收到上樓消息，房屋署要求她遞交工作證明作最後審批。惟她請求經理出信證明遭到拒絕，「冇講原因仲要罵我呢位同事畀麻煩公司」。樓主其後幫她向人事部查詢，獲回覆指公司可提供簡單文件證明，但需要經理自行處理，着她再跟對方聯絡。不過第五波疫情來襲，美容院需停業，直至上月恢復營業後已再沒有見過該位同事。

樓主事後聽聞經理只因為不熟悉電腦文書操作怕麻煩，而拒絕該位同事，「最緊要係呢位同事同經理本身係好friend」，沒想到小事都不願協助，更稱「喺香港本地人上到公屋就算陌生人你都會恭喜佢啦，點會咁為難人」。而該位同事最終找到另一間公司願意幫她寫信，遂立即辭職轉工。

帖文引起網上熱議，網民都批評經理自私，認為阻人上樓是大罪，「咁小事睇清一個人，值」，又指「無事無幹時就friend（朋友），一有小小事就反枱，世間賤人何其多」。有人就估計該位同事會否是非正式僱員，「間公司唔使報稅？好似鬼鬼地喎」。

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