突被踢出工作通訊群組　HR無通知解僱　打工仔急問：係咩玩法？

不少公司都會在通訊程式設立工作群組，方便同事間聯絡及處理工作事宜。有打工仔於網上發文表示，日前在沒做錯任何事的情況下，突然被踢出公司WhatsApp群組，但人事部並無告知他已被解僱，他急問網民「係咩玩法？」。不少網民笑說十分羨慕投稿者，指出可耳根清靜，「好羨慕，每日見到個group幾百個msg就唔開胃」、「咁好，以後都可以講『呢單嘢唔係我跟開』」、「人工照岀就唔使理了」。



有打工仔於網上發文表示，日前在沒做錯任何事的情況下，突然被踢出工作用的WhatsApp通訊群組，他急問網民「係咩玩法？」。（《奶酪陷阱》劇照）

該名打工仔投稿至fb專頁「奴工處」分享事件，有網民羨慕他不用被工作訊息轟炸，「仲好！成日收公司WhatsApp你估唔煩㗎！」、「羨慕，我想靜靜地食餐安樂茶飯都唔得」、「恨死隔離，難為我手機有廿幾個公事Gp，仲有幾十個供應商同客，都不知幾想丟X咗部手機」。有人指最簡單的理由可能是「有人撳錯掣」，可能很快又要他重新入組。

不過也有網民猜測是「臨炒你前嘅先兆」，有人分享相同經歷稱曾在還有一兩天就過試用期時，突然被移離通訊群組，而公司並沒通知是否已作解僱，直至他主動問同事，才知悉「原來話事有個親戚想入嚟做」，因此解僱了他。也有網民建議投稿者「cap低被踢出group證據」，質疑是職場欺凌，被同事孤立，若冒犯和不尊重事件持續發生，導致患上精神創傷，可用人身侵害的理由索賠。

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