清潔阿姐勁盡責　抹枱吸塵斟水無時停　打工仔得悉真實身份後驚呆

人不可以貌相！職位平凡的人隨時背景很驚人！有打工仔於網上分享初入公司的經歷，他指出，公司有名清潔姐姐十分盡責，抹所有東西都一絲不苟，又經常拿着水樽巡視同事是否夠水，與同事關係很好。有次有名同事不小心倒翻1杯珍珠奶茶在地上，他請該名清潔姐姐幫忙抹地，經理見到後卻十分緊張地指應自行清理，勿麻煩到清潔姐姐，他很不解，經理隨即爆出驚人的訊息，「佢唔係姐姐，佢係老細個阿媽嚟㗎！」。投稿者當刻驚呆，後來才得知老闆媽媽擔心退休後無所事事，易患上老人癡呆，才到兒子的公司上班。



有打工仔於網上發文表示，公司有名清潔姐姐十分盡責，抹所有東西都一絲不苟，又經常拿着水樽巡視同事是否夠水，後來他才得悉對方是老闆的媽媽。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該名打工仔投稿至「辦公室日報」表示，新入職第1天，印象最深刻的是1名清潔姐姐，當他安頓好坐下的時候，姐姐特意過來抹枱、電腦顯示屏、滑鼠，「連keyboard都一絲不苟咁樣抹啲坑位」，他做過很多份工都未遇過如此盡責的姐姐。

他指出，姐姐比其他同事更忙，每早都會掃地吸塵，「抹呢樣抹嗰樣未停過」，有次更看到姐姐蹲在接待處前「起勢咁捽」地上疑似是香口膠的污漬，而姐姐十分有耐性，不斷刮不斷抹。他又說，姐姐經常會拿着水樽巡視同事是否夠水，與同事關係很好，「個個人都同佢有講有笑，外交手腕極強」。

入職了一段時間後，有次他去茶水間叮飯盒，姐姐很熱情地關心他是否做得慣，又勉勵他「畀心機做」，讓他感到很窩心。他一直不知應如何稱呼姐姐，姐姐回答「你叫我Susie啦！」，他當時覺得奇怪，因以前公司的姐姐通常都會自稱「乜姐乜姐」，很少用英文名介紹自己。

直至有次投稿者請Susie姐抹地上的珍珠奶茶，才驚悉她是老闆的媽媽▼▼▼

投稿者後來才得知，老闆媽媽怕自己退休後無所事事，容易患上老人癡呆，所以堅持到兒子的公司上班，但因不懂處理文書工作，故此擔任清潔姐姐，管理辦公室的清潔及雜項工作，他恍然大悟地說：「唔怪得人人對Susie嘅態度都恭恭敬敬啦，又唔怪得Susie叫我畀心機做嘅語氣係咁特別啦！」

他續說，同事們都稱讚Susie很有耐性及勤力，但與此同時亦給予大家一定壓力，「因為分唔清Susie係咪單純清潔定係會留意同事有冇偷懶，同埋老細個阿媽幫自己抹枱倒垃圾，真係用幾多時間都適應唔到」。

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Fion原是較大機會獲繼續聘用，但發生兩件事令投稿者看清其為人▼▼▼