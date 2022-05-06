打工仔放二手iPhone上網賣　售後驚揭買家竟是新上司　劇情神展開

網購一買一賣，交收過後很大機會都不需再有任何交涉。有網民就分享早前在網上放售手機的經歷，指成功交收1部二手iPhone數個月後，入職新公司時竟發現上司就是買家，對方還投訴該部手機現已壞掉，要求他退錢。帖文引起網上熱議，雖然有人質疑事件真偽，但亦有網民笑言是緣分，「咁蹺，抵退啦！」。



有網民就分享早前在網上放售手機的經歷，指成功交收1部二手iPhone數個月後，入職新公司時竟發現上司就是該名買家。（Unsplash@Bagus Hernawan）

該網民日前投稿至facebook專頁「奴工處」，指1月時在網上拍賣平台Carousell放售1部二手iPhone，並用WhatsApp聯絡相約交收及傳送手機相片，所以有儲存買家的電話號碼。直到4月初，他轉至新公司工作時，發現上司正是那位買家，上司亦發現其身份，並指「放畀佢嗰部電話壞咗」，要求他退錢。

網民指，上司亦發現其賣家身份，並投訴「放畀佢嗰部電話壞咗」，要求他退錢。（《上司實習生》劇照）

網民看完帖文都大呼「有冇咁蹺呀！」，指事件如漫畫劇情，「緣分就係咁開始」，又批評事件中的上司小器寒酸，「新機都係7日先包換啦，3個月咁耐」、「有壞包換嘅咩？唔好學人買二手啦」。

有網民支持樓主企硬不退錢，「退就輸一世，佢咁cheap（寒酸），跟佢都無運行啦」、「賣家立場，一定唔退，二手嘢邊有保養，但如果份工你要養家保飯碗，又另計」，亦有人建議裝作不知，「個電話號碼剛申請呀，你邊位」、「部機係我朋友借我帳戶放嘅，我畀我朋友contact（聯絡方法）你同佢傾？」。

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