妹妹賣二手物湊錢買玩具　拿媽媽「棒狀物」狂推銷　男買家秒無言

網上二手拍賣愈來愈普遍，將家裏不常用的物品賣給有需要人士，可謂一舉兩得。有台男分享指，在網上以物易物平台遇到1名小妹妹想湊錢買玩具，由於她還欠300多元（台幣，下同，約80港元），遂不斷拿出家中物件向他推銷，甚至拿來媽媽那類似雨傘的「棒狀物體」，更說出1句話令台男哭笑不得。



該名男網民在facebook群組《爆廢公社》發帖指，最近迷上以物易物平台，並遇到1名變賣東西湊錢買玩具熊的小妹妹，她表示還差300元，於是不停拍下家中物件向他推銷，包括賣100元的電鍋，形容它是「存錢筒，可以存到10萬」；又拿出1個賣50元的烏龜公仔掛飾，還取名為「快樂烏龜」。

可以2人一直都未能達成交易共識，最後小妹妹竟在媽媽的房間內找出家中終極「寶物」─—像縮骨傘般的棒形物體，台男已即時提醒「不要亂拿家裏的東西」，當小妹妹打開套子竟然是一支黑色按摩捧，還說「這個好像要插插頭的，200（元）可以嗎？」，台男一看瞬間無言。

2人的對話笑爆網民，紛紛留言稱「請不要隨意拍賣」、「你賣掉會被你媽殺掉」、「媽媽的好朋友差點被200元賣了」；有熟行的網民則表示，該按摩棒全新都只賣99元（約26港元），笑言小妹妹很有商業頭腦，想賣貴一倍。

女子買唔起新梳化 二手貨洗11次仍流啡色污水 片段嚇呆千萬網民



1名女子從二手市場購買1張布梳化，她拍片記錄自己清洗梳化的過程，結果發現洗了11次，抽洗機仍能排出啡色且混濁的污水。一系列影片吸引至少1600萬人次觀看，事主更透露自從她購入該張梳化，身邊的人都叫她扔掉，但由於經濟問題，她只能被迫買二手貨。

