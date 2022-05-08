公司小職員竟是富二代　擁3000呎豪宅存款億元　上班原因令人驚呆

為了糊口努力上班工作是大部分人的寫照，但原來都有例外。有台灣網民在討論區分享，稱近日發現公司1名小職員，竟是含着金鎖匙出生的富二代，家住3000多呎豪宅，個人存款高達9位數字，即達億元（新台幣，下同，千萬計港元），卻每月領着不到10萬元（約26,500港元）的薪金。當追問他為何要上班，獲告知原因竟是「在家太無聊」，令樓主驚訝不已。



竟是含着金鎖匙出生的富二代，家住3000多呎豪宅，個人存款高達9位數字，即達億元。（《她很漂亮》劇照）

該網民在PTT討論區以「家裏很有錢卻到公司當小職員」為題發帖，指自己和1名同事相處融洽，相熟後得知其真實身份，原來是某間金融公司老闆的兒子，不但擁有位於信義區約3000多呎的豪宅，個人帳戶存款過億元，戴着價值數十萬新台幣的名貴品牌手錶。

同事出身尊貴，卻來到其公司任職月薪不到10萬元的工作，令樓主相當不解，一問之下對方解釋因「在家太無聊」。樓主又指，因主管不知道此事，該同事做錯事時也會被主管毫不保留地怒罵，但他還是笑笑口，樓主卻看得一額汗，「我都很怕他一怒之下叫老爸別借我們錢了」。他又指該同事人品蠻好，沒什麼架子，「他現在在我對面吃肉燥飯」。

同事出身尊貴，卻來到其公司任職月薪不到10萬元的工作，令樓主相當不解。（《她很漂亮》劇照）

帖文引起網上熱議，網民都指事件如電視劇情般誇張，但亦有人指在工作場所遇過富二代，上班的確不是為了賺錢，而是體驗人生，「看一下賤民的生活啊」、「很多這種人,就是來交朋友的」、「有些快樂是比較而來的，看着別人上班辛苦焦頭爛額，自己瞎做也過得舒舒服服」。

有網民亦表示，沒找點事情做，的確太無聊，「沒工作真的很無聊啦，除非你很有夢想」，有人則表示「這種人真的不錯，值得當朋友」。