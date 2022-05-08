女生數「媽媽不喜歡的母親節禮物」　網民極認同：那些是勞動節送

母親節送什麼給媽媽，向來是令子女頭痕的難題！有女生今日在討論區分享，早前和男友討論母親送什麼時，男友連續道出3個選項，包括吸塵器、掃地機械人和洗碗機，頓時令她大呼無奈，認為媽媽收到根本不會開心，「有種家庭勞動要用禮物包裝給母親的感覺」，認為母親節應送媽媽專屬的禮物。由於2人想不到雙方媽媽都適合的禮物，決定「折現」封利市。許多網民笑言媽媽其實不想收到清潔用家電，「可以選在五一勞動節送」，但也要視乎媽媽個人喜好，因為有些媽媽覺得將屋企打掃乾淨是種成就。



女生指媽媽收到清潔用家電未必會高興，就像叫將家庭勞動用禮物包裝給媽媽。（《我們這一家》劇照）

有台灣女生在Dcard討論區分享，表示自己與男友都已工作2年，今年母親節打算送好一點的禮物給各自的媽媽，上星期討論時，男友提出了3大選項，包括吸塵器、掃地機械人和洗碗機。女生稱聽完後「有點無言」，我第一個反應：「你是覺得你媽媽平常掃得不乾淨是嗎？你確定你媽收到會開心嗎？」

男友認為清潔用家電可讓媽媽做家務更輕鬆，但她認為這些平日已經可以買，母親節送感覺很怪，「而且你們家是只有媽媽在做家事喔」。她直覺吸麈機和掃地機械人這類禮物不一定令媽媽開心，「有種家庭勞動要用禮物包裝給母親的感覺，這類的家電應該是全家人共用的，而不是母親專屬的」。

她認為除非媽媽真的很喜歡做家務，會藉將屋企打掃乾淨獲得成就感，否則「送家電好像家事是媽媽該做的一樣，超不OK」。最後完全想不到合適禮物，決定「折現」，「就打算包比較大包的紅包給媽媽」。

不少網民認同女生看法，家電應該送給「全家人用」，認為媽媽在母親節其實不會想收到清潔用家電，「跟兒童節或小孩生日送參考書評量之類的感覺差不多，除非小孩真的超用功、超愛念書」，有將母親和家務掛鈎的感覺，「身為兩男孩的媽，最想收的禮物：不當媽24小時，吃好睡飽沒家事煩惱」。

有網民認為最安全選項還有保養品、手機、利市，但要看家長的性格，折現封利市也未必是好選擇，「我家反而看到紅包會很不爽」，覺得是不想動腦筋敷衍了事。又有人揶揄女生否決男友提醒，但又想不出好意見。

（Dcard）