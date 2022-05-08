男友阿媽專橫教仔：大聲啲逼佢就範　女生忍足10年想分手但唔捨得

原來忍一時未必風平浪靜，退一步可能令對方得寸進尺。有網民日前發文，指拍了10年拖的男友表明不會和她結婚，原因是她無法與他母親同住，但她一直想有自己的家庭，因意見不合，2人多次分手又復合。她表示男友母親經常大聲呼喝強迫她服從，又教她男友只要靠大聲命令就能逼自己就範，令她感到不被尊重，直言「同男友阿媽溝通唔到，每次相處，不是強迫，就是大話連篇」。網民紛紛勸她不要再啞忍，及早分手，「而家分手係痛苦，但都好過成世受苦」、「長痛不如短痛」。



樓主在討論區指男友母親行事專橫，經常管束樓主各方面的決定，更時常大聲呼喝她，令她難以忍受共處。樓主希望結婚有自己的家，而男友則要求婚後與母親同住，2人意見相左，為此曾多次分手又復合。（《BB來了》劇照）

該名網民在香港討論區發文，稱與男友在一起已10年，但一直無法和其母和諧相處。她在帖文中舉了兩個例子，其一是三人共晉午餐，她已經吃飽，但男友母親會指着食物對她大聲呼喝「食，食咗去！」，她猜測對方是怕她會吃下午茶浪費男友的錢；其二是有次晚上下雨，男友問她會否留宿他家，其母又大聲命令她「留喺到」，更教她男友如何在日常生活逼她就範，「對佢要大聲啲，肯定啲咁逼佢」，令她憤憤不平。

她指最初也包容遷就男友母親，但受不了長期的壓迫，「無論食咩、去邊、做咩，佢都好鍾意干涉我的決定，真係好難頂」，因此近幾年已盡量不見。而男友曾表示要報答養育之恩，一輩子也會與母親同住，照顧其終老，因知道她無法與其母同住，表明「唔會結婚，想拍長拖」。她續稱因原生家庭的不幸，令她想離開並建立自己的家庭，但男友始終無法給她一個家。多年來，他們就此問題分分合合，如今她不知道該分手還是繼續一起。

有網民認為樓主算是幸運，如果婚後才發現奶奶難相處，屆時「婚又結埋仔又生咗」，想離婚就不容易了。（《BB來了》劇照）

帖文引來網民熱議，大部份網民勸樓主分手，「你唔分手，必然後悔」、「你同你男朋友無結婚共識，根本無將來」。有人認為樓主也有責任，「惡性循環，佢一兇你，你就就範，下次佢只會變本加厲」，亦有人斥責她男友的母親，「佢阿媽根本黐線，完全唔識尊重人」。另外有網民指「好事嚟，唔使結完婚生埋仔先知」，認為樓主既已知道將來也會發生同類矛盾，及早分開是好事。