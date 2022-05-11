野豬闖民居　女子遭瘋狂啃咬　左手變爛肉極淒慘：險被吃掉！

野豬一旦闖入民居，兇殘程度可能危及人類性命安全！澳洲昆士蘭1名51歲女子日前遭闖入花園的兇猛野豬瘋狂攻擊，指尖當場被咬掉噴血，野豬更想吃掉她的腳和手臂，幸有鄰居及時幫忙才能獲救。女子事後要住院接受治療6天，更縫了30針，目前手指仍無法順利活動，但她指自己算是很幸運，因被野豬襲擊期仍能盡力站穩腳步，否則後果可能會更嚴重。



澳洲昆士蘭發生野豬襲擊人事件。（示意圖／資料圖片）

綜合外媒報道，51歲女子羅賓斯（Kay Robins）復活節期間替朋友看家時，有一群野豬闖入住宅花園，她上前用竹驅趕，大部份野豬都隨即跑往出口離開，惟有1頭野豬未被嚇走，反向羅賓斯走近，向她展開猛烈攻擊，張口直接啃咬。

羅賓斯憶述被野豬襲擊經過。（網上圖片）

羅賓斯憶述，當時野豬衝前攻擊她的腿，她趕緊用手抵擋，以阻止野豬吃她的腿，野豬隨即改變目標咬住她的手，並有咀嚼動作，即使羅賓斯用竹戳其眼睛也未能制止其行動，「（野豬）眼皮都沒眨一下。牠根本不放開，只是不停地咀嚼」。

陷入奪命危機，羅賓斯只好大喊求救，幸好有鄰居聽見並衝來救援，野豬才被嚇到離開，羅賓斯終脫離險境。

不過羅賓斯也迎來十分殘酷的後果，因其左手傷痕纍纍，手指幾乎被咬爛，需要住院治療足足6天，更縫了30針，目前手指仍無法順利活動，但她亦指自己很幸運，因被野豬襲擊期間她盡力站穩腳步，否則後果可能會更嚴重。

羅賓斯左手手指幾乎被咬爛，需要住院治療足足6天，更縫了30針，目前仍無法順利移動手指。（網上圖片）

羅賓斯又說，當地人一直受野豬問題困擾，希望當局對野豬採取行動，以免有其他居民受害，「如果我是獨自在花園裏玩耍的小孩，我不得不想像會發生什麼事情」。