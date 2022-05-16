日式設計不只簡約MUJI　日系工業風細膩柔和　爵悅庭裝修案例公開

到日式設計風格，你會想起甚麼？MUJI簡約風？還是和室榻榻米？日系風格一向有不少追隨者，不過大眾似乎對無印風情有獨鍾，市面上對日系設計的介紹不多，今日就讓裝修佬帶你看看型格的日式工業風吧！



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單位基本資料：

荃灣爵悅庭／460呎／2房變1房／兩夫婦居住

甚麼是日式工業風？

工業風大家應該不陌生，其精髓在於展現自裸露質樸的建築樣貌，運用石磚和水泥等經典的原始工業元素來塑造率性的隨意感。只不過，傳統工業風也許過於粗獷，對一個居所來說欠了點溫馨，而日式工業風則在傳統工業風元素之上加入些細膩柔和的溫暖，平衡傳統工業風的硬朗。

多種材質裝飾空間

是次介紹的單位位於荃灣爵悅庭，戶主是一對年輕夫婦，他們崇尚不同建材所帶來的豐富質感，於是設計師在全屋不同空間都運用了各式各樣的建材，包括電視後的水泥牆、開放式廚房的半身紅磚牆面和浴室的文化石等，令全屋空間氣質滿滿。

在設計學上，不同材質有助可劃分空間功能區塊，如客廳的白色捲簾與白牆，配上灰色水泥牆特顯率性；角度轉向飯廳，則以棕色為主調，木紋條子儲物櫃﹑木製飯桌及原木吧枱，瞬間為空間增加了自然的色調。

粗獷的紅磚提升廚房的原始感。（裝修佬提供）

仔細看看，設計師在不同的空間都加上了射燈點綴，減輕深色家具帶來的壓迫感，亦令空間更為細膩，加強整體的空間感。

許多男士都有一個共同的愛好，就是收藏模型。儲有多年的心頭好，又怎可以只存放在無人可見的儲物櫃內？設計師相當有心思地借用了睡房床頭的位置，為男戶主設計一個玻璃展示飾櫃。玻璃櫃恰如其份地置身於走廊的一旁，不會搶奪全屋焦點，而內設的燈帶亦令它未至於過份低調，節省空間而又達至展示的效果。

看畢以上案例，有沒有令你對工業風留下更好的印象？

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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