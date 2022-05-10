$2萬助聽器意外跌入坑渠　聽障人士致電1823求助　4日後失而復得

助聽器是部份聽障人士的生活必需品，一旦遺失就會帶來許多不便。有聽障人士日前發文，稱在觀塘不慎將價值2萬元的助聽器掉進馬路上的坑渠，只好致電1823熱線向政府求助，惟一直轉駁至留言。本以為將不會找回助聽器，政府職員卻於4天後回覆，稱會馬上安排渠務署派員協助，約1小時後職員更火速到達涉事坑渠助樓主撈起助聽器，失而復得的他感到非常驚喜，同時感激相關職員幫忙。



有聽障人士日前發文，稱在觀塘不慎將價值2萬元的助聽器掉進馬路上的坑渠，致電1823熱線向政府求助，4日後竟失而復得。（fb「公務員secrets」圖片）

該名聽障人士投稿至facebook專頁「公務員secrets」，表示上周一（2日）在觀塘裕民坊不慎將價值2萬元的助聽器跌進坑渠，情急之下他只好致電1823政府熱線講述事件及求助，惟熱線「一直唔通，叫我留言」。

由於一直未獲1823熱線回覆，樓主本來也以為助聽器「凍過水」，沒料事隔4天，上周五（6日）下午他竟收到電話，政府職員表示已通知渠務署派員協助，「我想到5天多數找不到，但試一試也好」。不到半小時，渠務署職員更致電表示將於半小時內到達裕民坊。

樓主本以為將不會找回助聽器，政府職員卻於4天後回覆，並迅速安排渠務署派員協助撈起助聽器。（fb「公務員secrets」圖片）

樓主指，趕到現場時工作人員已到達準備「開工」，對方打開渠蓋後以工具撈起渠內的垃圾，「拉了五、六下，怱然有件銀色的東西在垃圾中，翻開真是我的價值2萬多元的助聽器！」。失而復得的他感到非常驚喜，同時感激1823熱線及渠務署職員的落力幫忙。

樓主的經歷獲得逾5000網民讚好，為他能找回助聽器感高興，同時讚賞有份協助的政府職員，「公務員如果做得好，雖然係應份，但係唔該都表揚一下。唔係話好事講得多就會忘記啲衰嘢，而係好人好事同樣多啲提及，對社會有正面影響」、「其實真係做嘢嗰班係好有心同好落力的」。亦有網民建議，樓主可向相關部門發信或電郵，表揚相關職員，「如果你要讚賞佢哋，不妨寫信、電郵去1823寫明有關求助編號，咁對努力付出嘅員工同部門都會有正面影響」。

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