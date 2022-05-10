第一眼見到裸女定樹葉？一張圖揭露你內心深處想法　測過都話超準

有時候你內心的潛意識，會影響你當下的視線。



換句話說在任何情形下，第一眼會注意到的事物，會真實反映你的內心狀態。

近來有個心理測驗在小紅書爆紅，請憑第一直覺來回答你看到什麼，測過都說準！

以下這張圖你第一眼看到什麼呢？（點圖放大開始測試）▼▼▼

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選擇A一個女人的你：最近的你感覺有點疲憊，很多事情都到達臨界點，很想突破現有的狀態。你的生活總循規蹈矩，走著安全路線，但你的內心卻又不甘於平凡，想要追尋新的改變或突破，甚至想闖出一番事業。建議你可以計劃一場放鬆的旅遊，看看風景、到處走走認識新朋友，或許會有特別的好事發生。

選擇B葉子、鮮花及蝴蝶的你：在別人眼中你是很優秀的人，對你總是有很高的期待，所以你的身上背負著很多無形壓力，為了不讓別人失望，你總是咬牙拼命，其實有時候累得喘不過氣，但你仍求好心切。如果你單身，說明著你很想找到另一半，希望有人能依靠，並傾聽你心中的喜怒哀樂，若你身邊有伴，代表你對現況不滿，感情最近有可能會有新的發展。

同場加映：第一眼睇到乜嘢中文字？反映你真實性格 睇到呢個字代表你有壓力（點圖放大開始測試）▼▼▼

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】