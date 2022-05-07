遭員工網上唱衰　女老闆呻付8年青春：我都有壓力　反斥員工拒OT

你有壓力，我都有壓力。有自稱老闆的女網民日前發文，指留意到員工在網上批評她，認為員工明明表現欠佳卻不反省，還反過來指責她逼走員工，令她感到委屈。她又列舉出員工的不當行為，包括工作未完成但不加班、又不把工作帶回家做、工作時玩手機等，慨嘆自己也背負巨大壓力，但沒有人留意她為公司付出甚多，最後反問「係咪要結束公司，大家先肯認真工作呢？」。帖文一出，大批網民即留言反駁，認為她要求不合理，「準時返工同收工天經地義」，更指她出手低。



樓主指員工表現欠佳卻不反省反而公審她，無人體會她的苦惱與壓力，所以發文為自己平反。（《我們與惡的距離》劇照）

該名女老闆在facebook專頁「奴工處」發文，稱其公司有數名員工行為放肆，平日工作不認真，只求準時下班及收人工，每個月還要求加薪，「收夠萬五蚊人工但做足嘅員工係零個」，她指10個員工中只有3個做到七成，同時羅列員工4宗罪：

1、夠鐘才打卡返工，永遠不會早些回公司開門

2、工作時玩電話，日日等收工

3、做不完的工作不肯拿回家繼續做，又不肯加班，所有文件都需要靠她及肯留下工作的員工完成

4、在網上批評她似足訓導主任，捉人入房訓話，令同事無法忍受而離職

最令其憤怒就是第4點，她認為員工們工作表現不理想，應該自我反省而非網上公審她，又解釋自己訓示員工的行為，「仲好意思上網講我，我每日語重心長提醒佢哋都係想佢哋好咋」。她續指沒有一個員工體會她身為老闆的苦惱，「我都有壓力㗎，搞到出晒雀斑、皮膚敏感，唔可以化妝返工」，又感嘆無人看到她為公司付出了8年青春。她更在帖文最後反問員工是否要結束公司，才肯認真投入工作。

樓主指自己苦捱8年，做到「出晒雀斑、皮膚敏感」，卻無人諒解。（《我們與惡的距離》劇照）

帖文引來網民熱議，大部分人都覺得她的要求不合理，「得萬5仲要人早返、OT，5萬就話啫」、「老闆為自己公司付出多啲唔係正常咩，自己生意嚟」、「成篇嘢淨係睇到做到嘢嘅員工無人工加，仲要再做多啲嘢」、「唔好諗住茶餐廳價錢可以食到自助餐」，又力撐準時上班和下班是天經地義。不少網民懷疑這是「曲線文」，即員工扮老闆投稿，又指樓主既然經營得那樣辛苦，「不如執咗佢啦」。另有網民認為員工部份行為的確不妥，「玩電話呢樣嘢幫唔落」、「未做完啲嘢夠膽死推畀人」。

同場加映：打工仔悲歌｜網民分享老細講過最難聽說話 鬧無腦仲要話埋屋企人



打工仔悲歌｜網民分享老細講過最難聽說話 鬧無腦仲要話埋屋企人（01熱話製圖）

「點解你咁蠢㗎？」遇着野蠻無禮的上司，確實令不少打工仔感到灰心沮喪，有網民於連登討論區撰文，表示上司曾經說出一句「難聽過粗口」的說話，隨即引來大批網民留言，分享打工仔小薯職場上曾遭受的言語傷害。

