狂！美國夫婦4人行每晚輪流睡　不知誰是孩子生父　終決定咁處理…

夫婦關係竟然可以亂成這樣？外國2對夫婦為了增添性生活情趣，透過網絡認識後試行互換伴侶的一夜情，沒想到後來發展出真感情變成「多夫多妻制」，4人更同居每晚輪流進行性行為。更甚者，2名人妻各自誕下小孩，惟她們都直認不清楚2名孩子的生父是誰，而且一點也不在意，更決定共同撫養雙方家庭所有孩子，讓家庭生活更熱鬧。



外國兩對夫婦為了增添性生活情趣，透過網絡認識後試行互換伴侶的一夜情，沒想到後來發展出真感情變成「多夫多妻制」。（Instagram polyfamory ）

綜合外媒報道，這兩對夫婦分別是45歲的尚恩（Sean）和27歲的塔雅（Taya Hartless），以及35歲的泰勒（Tyler）和33歲的艾莉西亞（Tyler and Alysia Rodgers），他們於2019年透過網絡認識，原本只想一夜情增添情趣，沒料到雙方擦出愛火發展成4角戀，「我們沒有一個人經歷過多角戀，但都一見鍾情。從我們見面的第一個晚上開始，都想多見對方」。

2020年4人更決定同居，並每晚輪流進行性行為，「男人們每晚都會換房間，所以他們會在一個晚上和一個女人在一起，第二天晚上換另一個」。

4人認識前，泰勒和艾莉西亞本身育有2名孩子，分別8歲和6歲；而4人同居後，塔雅和泰勒各自誕下孩子，惟令人驚訝的是，塔雅和艾莉西亞承認由於每晚輪流性行為，她們不清楚新生孩子的生父是誰。但她們不會在意，更決定共同撫養所有孩子，「我們是一個大家庭」，強調這是最好的養育方式。

不過這種4人關係並非人人能接受，塔雅直言一些親友無法接受並疏遠她們，但她不會為了任何事情改變這段關係，4人亦會長期致力於分享積極性，讓其他們了解多夫多妻制。

塔雅又說，雖然她們與其他人不同，但沒有所謂，因她們已向孩子們明確展示「他們可以成為他們想成為的任何人」。