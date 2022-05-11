單車手鬧市馬路踩中線　私家車響咹提醒換來「霸氣中指」回應惹議

單車都有使用道路的權利，但車來車往的鬧市街頭，的確要倍加小心。網上流傳1段車Cam影片，顯示旺角彌敦道有單車手在馬路中線踏車，有司機好心響咹提醒，卻換來單車手舉起粗口手勢回應。片段引起網上熱議，有網民直言很怕單車手在道路上左穿右插，又指司機「好心着雷劈」，但亦有人指響咹令單車手緊張更危險。



從影片可見，該單車手在彌敦道往尖沙嘴方向，由左邊巴士專線駛出，然後一直沿中線行駛，上載影片的私家車司機則駛到其後面響咹提醒。（影片截圖）

從影片可見，該單車手在彌敦道往尖沙嘴方向，由左邊巴士專線駛出，然後一直沿中線行駛，上載影片的私家車司機則駛到後面響咹提醒，單車手聽見後即靠左行駛，並轉身向司機多次豎起中指，似是表達不滿。

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片主表示當時「輕呠」兩聲，是為提醒單車手「後面好多車」，沒想到會被這樣對待，又批評「唔係你屋企條單車徑，死返埋一二邊啦」、「我唔係驚你揩花我㗎車，係驚你跌落嚟，大家車底見就唔好啦」。

影片引起網上熱議， 有網民認為單車在鬧市中左穿右插非常危險，「我贊成踩單車都應該要考牌」、「單車馬路當車咁用，件事本身就好誇張」，但有人就指不覺得單車手有問題，因單車不能使用巴士專線，「踩中線有咩問題，反而係你趕時間好心就快線爬頭啦，死推爛推仲要響咹，似係你危險駕駛多啲喎」、「唔明有乜問題，要超車可以行快線」。