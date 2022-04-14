電單車落冚泊車勁闊落？網民一睇劃線爆笑　讚「新式骨位」有創意

香港車位長期不足的問題人人皆知，對於一眾電單車友，想找到俗稱「骨位」的停車格往往只能靠運氣。有網民昨（12日）分享照片，看到有電單車竟在路邊的白色影線區域泊車，依照斜體長方形的劃線橫向停泊，並完整地蓋上車冚，看上去毫無「違和感」，做法引來網民熱議。



有網民分享照片，看到1輛電單車在路邊的白色影線區域泊車，引來網民討論。（fb「香港鐵騎館」）

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有網民在facebook專頁「香港鐵騎館」上傳2張照片，看到1輛電單車停在路邊，並且按照地面上的「空格」停泊，整輛車都被蓋上車冚，乍看之下沒有任何問題，而且非常「闊落」。惟只要仔細一看的話，便會發現電單車其實是在白色影線區域上違規停車，可謂「偷雞」泊車。

不少電單車友笑言照片零違和感，又大讚該名電單車司機有創意，直言「佢真係唔識㗎喎」。（fb「香港鐵騎館」）

帖文一出立即引來大批網民討論，不少電單車友笑言照片無違和感，又大讚相關司機有創意，「落埋罩佢真係識㗎喎」、「個骨位好細心，有大有細，適合唔同車形」、「未見過咁大個骨位！」、「仲要落埋冚呢下好笑」、「如果呢啲係骨位，咁全香港實夠26車位啦」、「嘩！超闊嘅骨位」、「長短闊窄配合不同車種，有創意我鍾意」、「支援支援，泊滿佢」！。

（facebook）

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