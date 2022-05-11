荃灣垂釣男釣獲巨型龍躉惹議　網民質疑屬佛誕放生魚：根本係殺生

每年佛誕也有善信舉辦不同活動慶祝及祈福，有荃灣街坊於佛誕翌日（9日）在麗城花園對開海傍，看到有垂釣人士釣獲巨型龍躉，需用魚網協助才能撈起，形容情況「估唔到」。有網民看過帖文，指荃灣碼頭是放生熱點，質疑龍躉並非野生，估計是放生魚，「又係放生嘅養魚，放落海咪仲慘過蒸咗佢來食」。



有荃灣街坊於佛誕翌日在麗城花園對開海傍，看到有垂釣人士釣獲巨型龍躉，需用魚網協助才能撈起。（fb「麗城花園之友」圖片）

有網民於佛誕翌日（9日）於facebook群組「麗城花園之友」發文，指當日在麗城花園對開海傍，見到有垂釣人士釣獲巨型龍躉，「估唔到麗城可以釣到咁大條龍躉」。相中可見，戴帽的大叔持着魚絲，另1人則將魚網放進海水中，兩人合力才能將龍躉撈起。釣獲的龍躉身體呈紫紅色，與垂釣大叔的手臂長度相約，非常肥美，引來不少途人圍觀。

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帖文一出引來網民熱議，有人指出樓主發文日期為佛誕後假期，而荃灣碼頭一帶為舉行放生活動的熱點，估計龍躉並非野生海魚而是放生魚，「初一十五好多人放生，一百幾十斤咁倒落海，唔係一個咁臭嘅海又點會咁多人釣魚」、「佛誕啲人放生轉頭釣返上嚟呀嘛」。

有網民其後亦指，日前看到兩名女子「推住兩箱龍躉」行經荃灣海傍，估計帖文中的龍躉便是其中一條放生魚，批評相關行為如同殺生，「真係陰功，佛誕放生，點知變成大屠殺」、「呢啲放生魚就算無人釣走都生存唔到幾多日」、「其實條魚已經病入膏肓，放都唔會生，最多頂幾日就浮返上嚟」、「係呢啲地方放生，搞到條魚周身病，燒身白眼」。

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